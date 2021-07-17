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MLB／道奇王牌克蕭回歸沒有時間表 教頭羅伯茲不著急

聯合新聞網 / 綜合報導
下半季開打，道奇王牌克蕭回歸還沒有時間表。 美聯社
下半季開打，道奇王牌克蕭回歸還沒有時間表。 美聯社

大聯盟各隊經過明星賽喘息後恢復開打，道奇也得重新上緊發條，畢竟號稱「宇宙道奇」，目前卻在國聯西區落後巨人2場勝差。然而近期先發輪值問題還沒有得到緩解，除了包爾(Trevor Bauer)得繼續停職外，王牌克蕭(Clayton Kershaw)回歸也還沒有時間表。

道奇塞揚強投包爾近期因性暴力事件遭大聯盟停職，搖頭娃娃之夜活動也被取消，為了要安撫搶贈品付出高價門票的球迷，道奇球團決定改贈送王牌投手克蕭的紀念T。而這兩位投手正好就是道奇現在的痛處──先發投手。

道奇在開季時有著良好的先發投手深度，但明星賽前夕卻出現了問題。先是王牌投手克蕭左前臂發炎進入傷兵名單；接著包爾由於性暴力的指控面臨至少到7月27日的停職處分，能否如期解禁並不樂觀；加上「火球男」梅伊(Dustin May)早就因動TJ手術整季報銷，讓道奇現在只剩4名先發投手，其中塞揚左投普萊斯（David Price）還是從牛棚回歸先發，讓他們考慮拉上頭號新秀葛雷救火(Josiah Gray)。

外界期待克蕭能盡快回歸，但道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，陣中王牌一直在鍛煉，仍然不確定什麼時候可以開始投球。羅伯茲說：「我們要花點時間讓他喘口氣，為衝刺做準備，我認為這是有道理的，克蕭也同意這一點。」

事實上羅伯茲一點都不想催促克蕭，對於復健流程看法很實際，「賽季期間總是會遇到傷兵，有時候就是得慢下來，為了漫長的賽季與季後賽、省點子彈也是很合理的」，他表示：「我不清楚克蕭真正恢復投球的時間，但我對他的復健程序沒問題。」

道奇 克蕭 包爾 羅伯茲

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