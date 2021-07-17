MLB／今日戰績表 道奇烏利亞斯奪本季第12勝

即便經過明星賽休息，洋基本季還是打不贏紅襪！ 大聯盟在明星賽後展開傳統好戲基襪大戰，但首戰因洋基爆發群聚感染延期，還好雙方球員通過陰性檢測後，今天終於順利開打，不過洋基打線又遭紅襪壓制，記分板連

2021-07-17 15:40