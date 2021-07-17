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MLB／今日戰績表 道奇烏利亞斯奪本季第12勝

聯合新聞網 / 整理
道奇先發烏利亞斯有實力也有運氣，今日5.2局丟4分仍拿到本季第12勝，與同日奪勝的小熊漢崔克斯並列聯盟第一。 美聯社
道奇先發烏利亞斯有實力也有運氣，今日5.2局丟4分仍拿到本季第12勝，與同日奪勝的小熊漢崔克斯並列聯盟第一。 美聯社

MLB今日戰績表

雙城 vs. 老虎(延賽)

馬林魚 2:5 費城人

紅襪 4:0 洋基

大都會 1:4 海盜

教士 24:8 國民

遊騎兵 2:10 藍鳥

釀酒人 11:6 紅人

雙城 vs. 老虎(雙重戰)(延期)

光芒 7:6(10局) 勇士

馬林魚 7:0 費城人(雙重戰)

金鶯 2:9 皇家

太空人 7:1 白襪

巨人 7:2 紅雀

道奇 10:4 洛磯

水手 6:5 天使

小熊 5:1 響尾蛇

印地安人 4:5 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 雙城 vs. 老虎

03:07 遊騎兵 vs. 藍鳥

04:07 印地安人 vs. 運動家

04:10 小熊 vs. 響尾蛇

06:05 馬林魚 vs. 費城人

06:10 雙城 vs. 老虎(雙重戰)

07:05 教士 vs. 國民

07:05 大都會 vs. 海盜

07:10 金鶯 vs. 皇家

07:10 釀酒人 vs. 紅人

07:15 太空人 vs. 白襪

07:15 紅襪 vs. 洋基

07:15 巨人 vs. 紅雀

07:20 光芒 vs. 勇士

08:10 道奇 vs. 洛磯

09:07水手 vs. 天使

球隊戰績表

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