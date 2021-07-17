MLB／今日戰績表 道奇烏利亞斯奪本季第12勝
MLB今日戰績表
雙城 vs. 老虎(延賽)
馬林魚 2:5 費城人
紅襪 4:0 洋基
大都會 1:4 海盜
教士 24:8 國民
遊騎兵 2:10 藍鳥
釀酒人 11:6 紅人
雙城 vs. 老虎(雙重戰)(延期)
光芒 7:6(10局) 勇士
馬林魚 7:0 費城人(雙重戰)
金鶯 2:9 皇家
太空人 7:1 白襪
巨人 7:2 紅雀
道奇 10:4 洛磯
水手 6:5 天使
小熊 5:1 響尾蛇
印地安人 4:5 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 雙城 vs. 老虎
03:07 遊騎兵 vs. 藍鳥
04:07 印地安人 vs. 運動家
04:10 小熊 vs. 響尾蛇
06:05 馬林魚 vs. 費城人
06:10 雙城 vs. 老虎(雙重戰)
07:05 教士 vs. 國民
07:05 大都會 vs. 海盜
07:10 金鶯 vs. 皇家
07:10 釀酒人 vs. 紅人
07:15 太空人 vs. 白襪
07:15 紅襪 vs. 洋基
07:15 巨人 vs. 紅雀
07:20 光芒 vs. 勇士
08:10 道奇 vs. 洛磯
09:07水手 vs. 天使
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