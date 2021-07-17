MLB／洋基本季對戰紅襪7連敗 柯爾：像被隱形微型卡車撞到

即便經過明星賽休息，洋基本季還是打不贏紅襪！

大聯盟在明星賽後展開傳統好戲基襪大戰，但首戰因洋基爆發群聚感染延期，還好雙方球員通過陰性檢測後，今天終於順利開打，不過洋基打線又遭紅襪壓制，記分板連掛了9顆鴨蛋，以0：4再度輸球，本季對戰紅襪苦吞7連敗。

洋基目前陣中包含「法官」賈吉（Aaron Judge）與厄謝拉(Gio Urshela)均進入新冠肺炎傷兵名單，上季全壘打王沃特(Luke Voit)也因傷缺陣，今天打擊接連被紅襪隊3任投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、澤村拓一、浩克（Tanner Houck）封鎖，全場只敲出3安慘遭完封，讓6局丟3分投出優質先發的蒙哥馬利(Jordan Montgomery)悲情吞敗，本季對戰紅襪洋基仍一勝難求。

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）自嘲，這周洋基感覺就像被卡車撞了一樣，像是「一輛看不見的微型卡車。」教頭布恩（Aaron Boone）則認為，現在的每天隊洋基來說都非常關鍵，但他也無奈地說：「我們必須打得好並試圖贏得勝利，但那並沒有發生」，現在每天都必須戒慎恐懼。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）對這系列賽壟罩在疫情下開打則回應：「就球隊競爭方面來看，是的，我們當然想在這裡贏得系列賽，但其他事情（球員確診新冠肺炎），真的很糟糕。」

「這無關競爭，而是攸關球員健康！」柯拉補充說。

值得一提的是洋基本季追分能力不佳，在比賽落後達4分的情況下，戰績是慘澹的0勝25負，而洋基今年面對紅襪0勝7敗，已是隊史第三次在單季前7次與世仇對決都落敗，前兩次分別是1912年的14連敗，以及2009年的8連敗。