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MLB／明星賽商品銷售大谷一人貢獻28% 美媒：他就是門面

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
明星周光是大谷的商品銷售就占了28%，海放其他80位入選球員。 美聯社
明星周光是大谷的商品銷售就占了28%，海放其他80位入選球員。 美聯社

大谷翔平毫無疑問就是當今大聯盟的門面，根據統計，明星周光是他的商品銷售就占了28%，海放其他80位入選球員。

大谷上半季在投手丘貢獻4勝、打擊區敲出28轟，破天荒以投手、野手身份同時入選明星賽，也參與全壘打大賽獻技，成為今年明星周的熱捧之星，大聯盟打出的30秒宣傳短片內容全都是他，而多數球迷也都是為了他而來。

根據洛杉磯時報記者謝金（Bill Shaikin）提供的數據，今年共有81位球員入選明星賽，而明星賽的周邊商品銷售，光是大谷就占了28%，一個人就貢獻超過1/4銷售。

美國雅虎的報導直指，「楚奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、狄葛隆（Jacob deGrom）讓位，棒壇現在有新的門面，就是大谷翔平。」

大谷翔平 大聯盟

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