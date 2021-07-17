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MLB／藍鳥月底就能回「家」 小葛雷諾雙響砲達30轟慶賀

聯合新聞網 / 綜合報導
在明星賽拿下MVP的藍鳥球星小葛雷諾，下半季首戰就單場雙響，累積達30轟，繼續緊咬大谷翔平。 路透社
在明星賽拿下MVP的藍鳥球星小葛雷諾，下半季首戰就單場雙響，累積達30轟，繼續緊咬大谷翔平。 路透社

大聯盟下半季賽事開跑，在明星賽拿下MVP的藍鳥球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）依舊手感火燙，他在今天的比賽中演出單場雙響砲，帶領藍鳥屠殺遊騎兵，也寫下大聯盟百年來的罕見紀錄。

小葛雷諾首局就敲出陽春砲助隊先馳得點，6局時再錦上添花，敲出3分全壘打，也是他本季第30轟，讓藍鳥將比分拉至10：0。

根據《ESPN Stats & Info》報導，小葛雷諾是史上第三位在明星賽拿下MVP後於下半季首打席就能開轟的球員，前兩位分別是1971年的羅賓森（Frank Robinson）以及1998年的阿洛馬（Roberto Alomar）。

此外，與小葛雷諾一起入選美聯先發的藍鳥外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）以及二壘手塞米恩（Marcus Semien），今天也都打出全壘打，《Stats By STATS》指出，3名在明星賽先發的同隊球員，於下半季首場賽事一同開轟，是大聯盟史上首見。

另外，受到疫情影響，藍鳥自從去年開季後就「有家歸不得」，不過，球團今天宣布一項好消息，美國時間7月30日藍鳥睽違670天後將再度回到多倫多主場羅傑斯中心（Rogers Centre）出賽。

選美 疫情 多倫多 屠殺

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