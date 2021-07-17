MLB／大谷9局下敲關鍵安打 天使的逆轉還是差一步

下半季的第一場比賽，大谷翔平悶了4打席，終於在9局下敲出關鍵安打、掃回2分打點，天使隊終場仍以5：6敗給水手隊，逆轉就差一步。

大谷在明星賽一人分飾兩角很忙碌，外界擔心是否影響他在下半季的表現，總教練麥登（Joe Maddon）賽前也坦言：「唯一擔心的就是全壘打大賽」，太多的揮擊導致體能消耗，而大谷此役前4打席的內容，也確實令人擔憂是否累了。

大谷擔任第2棒出賽，前兩打席都擊出外野飛球遭到接殺，第3打席面對大壞球出棒揮空被三振，第4打席依然是三振收場。

水手席格（Kyle Seager）第3局敲出兩分砲，漢尼格（Mitch Haniger）7局再炸兩分砲，將比分差距擴大為6：1，眼看水手勝券在握，天使在9局下出現最後反撲機會。

水手的傳球失誤開啟天使的契機，佛列契（David Fletcher）在二、三壘有人時敲出安打，先追回1分，大谷續面對二、三壘有人的機會，滿場MVP呼聲中，他在滿球數時將88哩滑球打向中外野清壘，幫助天使追近到5：6，瓦許（Jared Walsh）補上安打讓大谷進占三壘，可惜追平分仍無法到手。

大谷上半季敲出33轟，下半季首戰未開轟，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則是同日炸裂雙響砲，以30轟追近與大谷的差距。