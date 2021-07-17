MiLB／張育成敲雙安選保送 鄭宗哲包辦4打點

美職小聯盟印地安人隊3A的張育成今天3打數敲2支安打，選到1次保送，跑回1分，連4場有安打演出；新人聯盟海盜隊的鄭宗哲則是4打數敲2支安打，送回多達4分打點。

張育成今天先發擔任開路先鋒、守二壘，1局上擊出三壘滾地球出局，4局上敲出安打上壘；5局上在隊友拉凡威（Ryan Lavarnway）、馬拉貝爾（ConnorMarabell）接連開轟形成3比3平手後，張育成選到保送上壘，不過印地安人隊沒有繼續得分。

8局上張育成敲出安打開啟攻勢，接著印地安人隊接連出現2支安打、1支高飛犧牲打，攻下2分超前，終場印地安人隊3A以5比3擊敗雙城隊3A。總計張育成3打數敲出2支安打，選到1次保送，跑回1分，目前在3A的打擊率3成43。

新人聯盟海盜金與海盜黑隊的賽事，鄭宗哲先發擔任海盜金的第3棒、守二壘，1局下遭到三振；3局下在一、三壘有人時，擊出二壘滾地球帶有1分打點，幫助球隊先馳得點，自己也透過野手選擇上一壘，不過之後盜壘失敗。

5局下在海盜金於1比2落後時展開攻勢，靠著2次四死球及一支二壘安打，追成2比2平手，之後在滿壘的情況下，鄭宗哲再敲出二壘安打，送回2分，幫助球隊超前，接著投手暴投奉送1分，再出現3支安打得3分，總計這局灌了7分。

6局下一、二壘有人時，鄭宗哲再敲出安打，帶有1分打點，接著投手暴投又送1分，終場海盜金隊以10比3擊敗海盜黑隊。總計鄭宗哲4打數敲出2支安打，包辦4分打點，目前打擊率2成14。