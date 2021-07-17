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MLB／宇宙教士24分刷爆國民 柯朗沃斯6局就搞定完全打擊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
柯朗沃斯早早在第6局就完成完全打擊，成為大聯盟本季第2人、教士隊史第3人。 美聯社
柯朗沃斯早早在第6局就完成完全打擊，成為大聯盟本季第2人、教士隊史第3人。 美聯社

教士隊今天以24：8電爆國民隊，邁爾斯（Wil Myers）繳出雙響砲，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）早早在第6局就完成完全打擊，成為大聯盟本季第2人、教士隊史第3人。

教士此役的打擊很兇猛，前6局全都有分數進帳，9局有8局刷進分數，最終24分刷新隊史紀錄，邁爾斯第2局敲滿貫砲，第6局再掃兩分砲，單場3安打貢獻7分打點。

柯朗沃斯首打席出局後就開始收集完全打擊的各塊拼圖，第2局敲二壘打，第3局敲三壘打，第5局再敲陽春砲，「聽牌」最簡單的一壘打，第6局就以內野安打搞定。

柯朗沃斯締造教士隊史第3次完全打擊，前兩人為坎普（Matt Kemp）、邁爾斯；這也是大聯盟本季第2次完全打擊，前一次完全打擊的主人今天也在現場，就是國民隊透納（Trea Turner），他在7月1日（美國時間6月30日）生日當天完成。

國民共7人登板，僅1人未失分，先發投手費德（Erick Fedde）只撐1.1局丟掉6分，承擔敗投；教士先發投手帕達克（Chris Paddack）投5局、失4分，隊友火力支援太強大，輕鬆收下第5勝。

教士 完全打擊 國民

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