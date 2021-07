MLB／宇宙教士24分刷爆國民 柯朗沃斯6局就搞定完全打擊

教士隊今天以24:8電爆國民隊,邁爾斯(Wil Myers)繳出雙響砲,柯朗沃斯(Jake Cronenworth)早早在第6局就完成完全打擊,成為大聯盟本季第2人、教士隊史第3人。

教士此役的打擊很兇猛,前6局全都有分數進帳,9局有8局刷進分數,最終24分刷新隊史紀錄,邁爾斯第2局敲滿貫砲,第6局再掃兩分砲,單場3安打貢獻7分打點。

柯朗沃斯首打席出局後就開始收集完全打擊的各塊拼圖,第2局敲二壘打,第3局敲三壘打,第5局再敲陽春砲,「聽牌」最簡單的一壘打,第6局就以內野安打搞定。

As if being an All-Star wasn't enough...



Jake Cronenworth has the third cycle in #Padres history! pic.twitter.com/W9VDe9ijtA