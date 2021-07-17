MLB／暖爆！全壘打大賽420萬獎金 大谷全數發給天使職員

還能有比大谷翔平更暖的人嗎？消息指出，大谷在全壘打大賽首輪出局獲得的15萬美元（約台幣420萬元）獎金，他全數送給30名天使球團工作人員，感謝他們的付出。

大谷今年在明星周當主角，全壘打大賽、全明星賽都參與，而他在全壘打大賽首輪歷經二度延長後敗給國民隊索托（Juan Soto），初體驗留下一輪遊，但後續仍有善舉在發光，

根據橘郡紀事報的報導，大谷已在今天將這筆獎金發給包括防護員、休息室職員、公關部門等員工，合計共30人受惠，媒體讚：「他沒有贏得全壘打大賽冠軍，但他讓天使職員成為贏家。」

報導中指出，不管大谷在全壘打大賽贏得多少獎金，他早已決定這筆錢的運用方式，就是要送給天使職員，感謝他們的辛勞，而全壘打大賽的冠軍獎金為100萬美元，亞軍為50萬美元，首輪落敗則為他入袋15萬美元。