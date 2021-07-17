MLB／聯盟追蹤與賈吉互動球星 麥登：大谷目前沒問題

明星賽玩到飽後，大谷翔平今天回到「季賽模式」，將任第2棒出戰水手隊，外界擔憂他在明星周與確診的洋基球星賈吉（Aaron Judge）有互動，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）今天賽前表示，目前並未聽聞參與明星周的大谷、瓦許（Jared Walsh）有任何狀況。

大谷上半季狂敲33轟，在全壘打榜上領跑，下半季焦點成了他能否達成單季60轟，這項紀錄在大聯盟史上僅5人、8人次辦到過，包括有禁藥醜聞的馬奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）、邦茲（Barry Bonds）。

投手大谷與打者翔平在明星周火力全開，狂飆100哩火球、揮出28發全壘打，麥登也看到他玩得很開心的模樣，「看到他在全壘打大賽打了那麼多全壘打，隔天還能噴100哩速球，真的很有意思。」

對於大谷的體力負荷，麥登認為全明星賽應該還好，「我唯一的擔心是全壘打大賽。」但他表示，大谷目前的狀況很好，他也會與翻譯水原一平保持密切溝通，找到最好的應對方式。

洋基昨天出現3名確診球員，3名快篩陽性者也在今天確診，包括參與明星賽的賈吉，大聯盟已與各球團聯繫，追蹤在明星周曾與賈吉有互動的選手，進行相關檢測。

大谷在全壘打大賽與賈吉抱抱，大合照時肩並肩站在一起，退場時也與他有互動，外界也很關心大谷的狀況。麥登表示，大谷、瓦許目前都沒有問題。

大聯盟表示，已針對參與明星賽的球員、人員進行新冠檢測，目前並未出現陽性案例。