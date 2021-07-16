MLB／大谷明星賽簽名球衣義賣 喊價高出小塔提斯30倍

明星賽結束，大聯盟也將球員的明星賽簽名球衣拿來義賣，其中天使隊二刀流巨星大谷翔平的球衣目前喊價已超過11萬美元(約台幣300萬)，比第二名小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）高出至少30倍。

大谷翔平本季不斷製造驚奇，他的明星賽簽名球衣從美東時間13日晚上8點開始競標，至今已超過92個出價，最高價來到11萬1040美元（約新台幣310萬元），而且本次競標還要5天才會結束，大谷翔平的球衣也有望再創更高天價。而第二名教士隊球星小塔提斯的球衣價錢則是連大谷的車尾燈都看不到，被狠狠甩在後頭，最高價3600美元，兩者價差超過30倍。

目前出價前五高的球衣主人分別為大谷翔平、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，3010美元）、柯爾（Gerrit Cole，1510美元）和索托（Juan Soto，1500美元）。