MLB／官網列7球員可能被交易 小熊布萊恩最炙手可熱

大聯盟明星賽落幕，月底交易大限僅剩兩周，各隊動作頻頻，大聯盟官網也點名7位可能被交易的球員，其中也傳出大都會對小熊隊明星球員布萊恩（Kris Bryant）有興趣。

小熊上半季尾聲苦吞11連敗，一下子從國聯中區龍頭跌至第三名，眼看季後賽逐漸無望，小熊已準備在季中交易當賣家。其中隊上「老大」布萊恩被認為是目前小熊隊的頂級交易籌碼，布萊恩是2015年國聯新人王、2016年MVP，他還曾入選過4屆全明星賽。

據大聯盟知情人士透露，即將在休賽季成為自由球員的當家三壘手布萊恩是大聯盟市場上炙手可熱的人選，其中大都會就是對布萊恩感興趣的「多支球隊」之一。

大聯盟官網也列出了另外6位可能被交易的明星球員，包含雙城隊克魯茲DH（Nelson Cruz）、響尾蛇隊內野手艾斯柯巴（Eduardo Escobar）、海盜隊二壘手弗瑞茲爾（Adam Frazier）、遊騎兵隊外野手賈羅（Joey Gallo）、遊騎兵隊右投吉布森（Kyle Gibson）、小熊隊右投金布洛爾（Craig Kimbrel）。