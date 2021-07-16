MLB／睽違近兩年再登板 紅襪強投塞爾本季有望強勢回歸

紅襪隊強投塞爾（Chris Sale）歷經手術、復健後睽違兩年再度登板，逐漸找回過往身手，根據大聯盟報導指出，他的球速已經回到97英哩（約156公里），球團對他抱以期待，美國時間下周二塞爾也將在2A中出賽。

塞爾前一次登板是在2019年8月，隔年3月他便進行了手肘韌帶置換手術（俗稱TJ手術），經復健一年後塞爾今天終於再度於紅襪新人聯盟FCL Red Sox出賽，他主投3局僅用39球，被敲4支安打，送出5次三振無失分。

紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）表示，塞爾的球速最快可到97英哩，大部分落在93到94英哩，接下來他預計會在下週二於2A出賽。柯拉說：「目前為止一切都很好，他說他有被打安打，但也讓打者揮棒落空，這很好。我認為能夠競爭一直都是很棒的。」

塞爾從2012年轉任先發投手起，連續6屆入選明星賽，而他至今雖從未獲得塞揚獎，但自2012至2017年他的得票數都能維持在前六名。2017年賽季，他的三振四壞比更高達5.12，塞爾僅花了1290局就成為史上最年輕達成1500K的選手。