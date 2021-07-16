快訊

堅持打莫德納者未來打高端？陳時中這麼說

二輪開打首日「2千人被剔除」 陳時中：系統更正問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／張育成連3場出賽有長打 林鋅杰中繼成功

中央社 / 台北16日電
旅美印地安人隊小聯盟3A野手張育成維持好手感，今天單場4打數敲出1支二壘打、連3場出賽有長打。 法新社
旅美印地安人隊小聯盟3A野手張育成維持好手感，今天單場4打數敲出1支二壘打、連3場出賽有長打。 法新社

旅美印地安人隊小聯盟3A野手張育成維持好手感，今天單場4打數敲出1支二壘打、連3場出賽有長打；費城人隊小聯盟低階1A投手林鋅杰今天後援投2局失1分，拿下中繼成功。

美國職棒小聯盟3A賽事克里夫蘭印地安人隊今天與明尼蘇達雙城隊交手，印地安人隊台灣野手張育成先發打第2棒、守游擊。

張育成1局敲出一壘方向內野飛球出局，3局敲出中外野方向二壘打，6局吞下三振，7局也吞K，今天總計4打數敲出1支安打，吞下2次三振，賽後打擊率3成13。

張育成前2場出賽都開轟，今天也敲出二壘打、連3場出賽有長打，手感維持不錯；印地安人隊終場以5比9吞敗。

小聯盟低階1A費城人隊今天與多倫多藍鳥隊交手，兩隊6局打完費城人隊3比0領先，費城人隊台灣投手林鋅杰7局接手後援，讓打者3上3下，8局續投接連被敲2支二壘打失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。

林鋅杰今天總計用28球投2局，被敲出3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率8.64，球隊終場以3比1拿勝，林鋅杰拿下中繼成功。

費城人 張育成 小聯盟

延伸閱讀

MLB／最想要的隊友能力 張育成最羨慕雷耶斯的怪力

MiLB／手感燙！張育成3A出戰 連兩天開轟

MiLB／張育成手感燙連2場開轟 林暉盛升上低階1A

MiLB／張育成3安4打點手感燙 鄭宗哲敲2安跑出首盜

相關新聞

MLB／賈吉快篩陽性 大谷曾與他抱抱、肩並肩合照

洋基隊球星、「法官」賈吉（Aaron Judge）傳出新冠肺炎快篩呈陽性，外界不免將目光望向同樣去了一趟丹佛的眾家球星們...

MLB／小葛雷諾害羞求合照 大谷親切回應好感動

大聯盟明星賽一直都是每年一度各隊好手相互交流的好機會，大谷翔平也在今年的明星賽上嶄露頭角，就連藍鳥隊超級新星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都被他吸引，害羞地想跟大谷合照。

MLB／勇士換來明星外野手彼德森 填補亞古納報銷空缺

大聯盟730交易大限越來越接近，各隊也動作頻頻，勇士今天首先用農場潛力新秀波爾（Bryce Ball）向小熊換來明星外野手彼德森（Joc Pederson），填補陣中重砲外野手亞古納（Ronald A

MLB／跑壘每秒9.2公尺好快 日本田徑快腿想看大谷跑百米

大谷翔平本季將投、打二刀流能力發揮得淋漓盡致，就連腳程也不容小覷。曾於北京奧運奪下4×100公尺接力銀牌的日本田徑名將朝原宣治在看過大谷跑壘的影片後都說：「好想看大谷跑一次100公尺。」 朝原宣

MLB／最想要的隊友能力 張育成最羨慕雷耶斯的怪力

大聯盟下半季賽事開始前的空檔，印地安人隊官網有趣味提問，最想要哪位隊友的能力？拉米瑞茲（José Ramírez）的全方...

MLB／睽違近兩年再登板 紅襪強投塞爾本季有望強勢回歸

紅襪隊強投塞爾（Chris Sale）歷經手術、復健後睽違兩年再度登板，逐漸找回過往身手，根據大聯盟報導指出，他的球速已經回到97英哩（約156公里），球團對他抱以期待，美國時間下周二塞爾也將在2A中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。