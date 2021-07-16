MiLB／張育成連3場出賽有長打 林鋅杰中繼成功

旅美印地安人隊小聯盟3A野手張育成維持好手感，今天單場4打數敲出1支二壘打、連3場出賽有長打；費城人隊小聯盟低階1A投手林鋅杰今天後援投2局失1分，拿下中繼成功。

美國職棒小聯盟3A賽事克里夫蘭印地安人隊今天與明尼蘇達雙城隊交手，印地安人隊台灣野手張育成先發打第2棒、守游擊。

張育成1局敲出一壘方向內野飛球出局，3局敲出中外野方向二壘打，6局吞下三振，7局也吞K，今天總計4打數敲出1支安打，吞下2次三振，賽後打擊率3成13。

張育成前2場出賽都開轟，今天也敲出二壘打、連3場出賽有長打，手感維持不錯；印地安人隊終場以5比9吞敗。

小聯盟低階1A費城人隊今天與多倫多藍鳥隊交手，兩隊6局打完費城人隊3比0領先，費城人隊台灣投手林鋅杰7局接手後援，讓打者3上3下，8局續投接連被敲2支二壘打失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。

林鋅杰今天總計用28球投2局，被敲出3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，賽後防禦率8.64，球隊終場以3比1拿勝，林鋅杰拿下中繼成功。