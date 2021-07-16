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MLB／小葛雷諾害羞求合照 大谷親切回應好感動
大聯盟明星賽一直都是每年一度各隊好手相互交流的好機會，大谷翔平也在今年的明星賽上嶄露頭角，就連藍鳥隊超級新星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都被他吸引，害羞地想跟大谷合照。
ESPN記者李維拉（Marly Rivera）推文指出，全壘打大賽前小葛雷諾想跟大谷合照，但是他開不了口，因此小葛雷諾便拜託她詢問大谷能否合照，大谷則親切地回應：「當然沒問題！」
大聯盟關係人士更提到，小葛雷諾因為和大谷不熟，一度害羞不敢上前和大谷搭話，經記者向大谷轉述後，大谷親切的回應也讓小葛雷諾十分開心。
I ❤️ béisbol pic.twitter.com/ZM0L24BiNw— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) July 13, 2021
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