MiLB／陳柏毓先發5局飆7K生涯首勝 徐基麟救援成功

旅美匹茲堡海盜隊新人聯盟投手陳柏毓今天先發出賽，5局飆7K、失1分，拿下個人生涯首勝；費城人隊新人聯盟投手徐基麟今天後援登板，投3局失2分、拿下救援成功。

美國職棒小聯盟新人聯盟賽事海盜隊今天與亞特蘭大勇士隊交手，海盜隊台灣投手陳柏毓先發，開賽先飆2次三振，接著被敲2支安打，再投出三振、無失分。

陳柏毓2局1人出局後被敲2支安打，接著連抓2個出局數，3局讓打者3上3下，4局1人出局後投出觸身球保送，但接著回穩、沒有掉分。

陳柏毓5局續投1人出局後被敲安打，2人出局後再被敲出三壘打失分，接著讓打者敲出三壘方向滾地球出局，沒有多掉分數。

陳柏毓今天總計投5局被敲6支安打，投出7次三振，失掉1分責失分，球隊終場以3比2拿勝，陳柏毓拿下旅美生涯首勝。

新人聯盟費城人隊今天與多倫多藍鳥隊交手，比賽4局打完費城人隊6比1領先，費城人隊台灣投手徐基麟5局登板連抓6個出局數，7局續投有狀況，接連被敲2支二壘打掉分，1人出局後再被敲安打失分。

徐基麟今天總計後援投3局被敲4支安打，投出2次三振、1次保送，失掉2分責失分，球隊終場以10比3拿勝，徐基麟拿下救援成功。