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MiLB／林家正與陳聖平小聯盟同隊奮鬥 獲封號蝙蝠俠與羅賓

中央社 / 洛杉磯15日專電
台灣棒球員林家正（左）、陳聖平本季共同效力美國職棒響尾蛇1A隊伍，兩人在球棒與頭盔上都貼了中華民國國旗貼紙，代表自己的國家 中央社
台灣棒球員林家正（左）、陳聖平本季共同效力美國職棒響尾蛇1A隊伍，兩人在球棒與頭盔上都貼了中華民國國旗貼紙，代表自己的國家 中央社

台灣棒壇後起之秀捕手林家正、內野手陳聖平今年在美國職棒小聯盟1A展開生涯，球隊看好兩人未來發展，總教練以「蝙蝠俠和羅賓」形容這對台灣人組合。

林家正來自亞利桑那州立大學（ASU）、陳聖平畢業自新竹市成德高中，兩人棒球之路在美國交會，今年在響尾蛇隊1A維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）進入職棒第一年的完整球季。

從學生跨入職業，月休4天的密集賽程是首要難題。林家正形容職業球員的生活，每天睡醒吃飽之後就是到球場，一天接著一天比賽，必須告訴自己「每天都是新的一天」。

陳聖平說，一個星期打6場比賽，跟學生時代很不一樣，必須要讓身體習慣這樣的強度。此外，每一天比賽的狀況都不同，成績有好有壞，心情上難免受到影響，保持正面的心態很重要。

台灣球員林家正在小聯盟擔任捕手、兼任一壘手，球隊教練稱讚他融入球隊，溝通能力佳，扮演場上的領導人物。 中央社
台灣球員林家正在小聯盟擔任捕手、兼任一壘手，球隊教練稱讚他融入球隊，溝通能力佳，扮演場上的領導人物。 中央社

林家正從高中就赴美留學打球，更融入美國生活。生活上兩人互相照應，總教練柯林納（Javier Colina）用超級英雄角色「蝙蝠俠和羅賓」形容這對台灣雙人組。

柯林納跟台灣頗有淵源，20年前球員時代，曾與投手曹錦輝當室友，後來兒子曾到台南參加少棒國際賽。

柯林納指出，陳聖平職業第一年已展現很棒的運動能力，是一個非常傑出的防守球員，每天到球場都帶著笑容，練球勤奮。他看好陳聖平在兩三年之後，身體更強壯，打擊更上層樓。

陳聖平鎮守二游是內野樞紐，柯林納認為，他第一年到美國很努力融入球隊，期待他加強語言，未來成為內野領導人物。

擁有7年留美經驗的林家正，溝通能力受到柯林納的稱讚。柯林納說，林家正是一名好捕手，擁有很好的擋球功力，擅長引導投手，扮演場上領導者的角色，球隊正全力協助林家正加強打擊。

台灣球員陳聖平在美國職棒響尾蛇1A展開生涯，教練稱讚他的運動能力、守備功力，看好他未來發展。 中央社
台灣球員陳聖平在美國職棒響尾蛇1A展開生涯，教練稱讚他的運動能力、守備功力，看好他未來發展。 中央社

柯林納2019年在1A執教，拿下聯盟冠軍，林家正是陣中的主力捕手。柯林納稱讚，林家正是當時奪冠的關鍵人物，在場上活力充沛，扮演很好的領導角色。

陳聖平7月打擊加溫，敲出2支全壘打，打擊率回升到2成；林家正本季首轟還沒出現，打擊率在2成以下。

林家正表示，今年春訓依照球隊的安排，在打擊動作上有所調整，還在適應當中。

現階段帳面看似低潮，但他表示，每場比賽球隊都會提供詳細的打擊內容，包括進壘球路、擊球強度等分析，做為改進的參考。他更在意的是揮棒動作是否乾淨俐落、擊球是否強勁，每天持續進步，「不會為了數據打球，而忘了打棒球是一件快樂的事」。

林家正 陳聖平

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