MLB／跑壘每秒9.2公尺好快 日本田徑快腿想看大谷跑百米

大谷翔平本季將投、打二刀流能力發揮得淋漓盡致，就連腳程也不容小覷。曾於北京奧運奪下4×100公尺接力銀牌的日本田徑名將朝原宣治在看過大谷跑壘的影片後都說：「好想看大谷跑一次100公尺。」

朝原宣治說，他從影片來看大谷的跑壘速度，無論是擊球後跑向一壘，一壘盜二壘還是二壘盜三壘，大谷的跑步姿勢都非常漂亮，完全沒有多餘的動作。

朝原宣治表示，田徑場上是靠「從零衝刺」決勝負的，而這對棒球員來說通常是較棘手的問題，不過大谷的「從零衝刺」功力卻非常了得。朝原宣治分析，許多棒球員起步時腳會有踢上來的動作，導致第二步比較慢，他認為，大谷善於運用股關節和肩胛骨是他在棒球員中擁有超群速度的關鍵，「大谷從第一步就不只是靠腳，整個腰和上半身都是連動的。」

根據日媒報導，大聯盟頂尖快腿平均每秒可跑8.2公尺，大谷在美國時間5月9的內野安打跑壘秒速更高達9.2公尺。朝原宣治稱讚大谷的腳程：「那真的很快，100公尺要跑到9秒多的話，每秒11.6公尺是必要的，如果是大谷那種大步伐，後半段又加速的話⋯好想看大谷跑一次100公尺。」

朝原宣治雖表示從電視上看較難判斷大谷跑100公尺大約幾秒，不過他舉身高195公分的波特（Usain Bolt）為例，193公分的大谷如果能夠好好運用身體力量，速度應該會很快。