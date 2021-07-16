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MLB／勇士換來明星外野手彼德森 填補亞古納報銷空缺

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士向小熊換來彼德森，填補亞古納報銷後的外野空缺。 路透社
勇士向小熊換來彼德森，填補亞古納報銷後的外野空缺。 路透社

大聯盟730交易大限越來越接近，各隊也動作頻頻，勇士今天首先用農場潛力新秀波爾（Bryce Ball）向小熊換來明星外野手彼德森（Joc Pederson），填補陣中重砲外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）受傷報銷後的空缺。

根據大聯盟官網報導，勇士今天宣布送出農場潛力新秀排名第12的一壘手波爾，和小熊交易換來現年29歲的彼德森。他本季在小熊出賽73場，敲出11轟、打擊率0.230，OPS為0.718。

彼德森今年4月份陷入低潮，單月打擊率僅0.137，後來因左手肌腱發炎進入傷兵名單。不過他自5月3日傷癒歸隊後表現逐漸回春，至今打出10轟、打擊率0.254、OPS為0.773。

彼德森在2014年登上大聯盟，直到去年為止都待在道奇，幫助道奇在世界大賽中奪冠。2015年他也曾入選明星賽，今年賽季他則以700萬美元改披小熊戰袍，如今被交易到勇士，頂替因接球時前十字韌帶（ACL）斷裂受傷、致整季報銷的亞古納，填補勇士隊外野的空缺。

小熊此舉也被視為重整陣容的第一步，宣示成為賣家後，主砲布萊恩(Kris Bryant)與瑞佐(Anthony Rizzo)都有可能在交易大限前換穿球衣，2016年冠軍陣容恐瓦解

小熊 勇士 Anthony Rizzo Kris Bryant Ronald Acuna Jr. Joc Pederson

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