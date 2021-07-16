MiLB／響尾蛇教練愛穿兄弟球衣 和陳鏞基是多年好友

台美職棒交流頻繁，美國小聯盟響尾蛇1A球隊有一名教練很熟悉台灣，他經常穿著中信兄弟的練習衣出現在球場，受訪時自曝跟統一獅的陳鏞基是多年好友。

台灣的職業棒球有32年歷史，創立以來就有聘用外籍球員教練的傳統。另一方面，自從1999年陳金鋒赴美挑戰大聯盟之後，22年來出現大批旅外球員進入美國職棒體系。

現年55歲，在響尾蛇小聯盟1A維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）擔任內野教練的賈納（Darrin Garner）正是台美職棒交流的最佳見證者，不只在美國指導台灣球員，近幾年多次到台灣執教。

賈納2004年在西雅圖水手隊短期1A擔任打擊教練，正是「台灣轟炸機」陳鏞基旅美生涯的第一年。賈納後來升任水手系統的內野總監，又與陳鏞基共事，結下一段台美之間的跨國友誼。

賈納說：「鏞基一直到現在都是我最喜歡的球員之一，我們相處得很好，當然現在聖平是我最喜歡的台灣球員第2名 。」

賈納從2016年起，連3年到台灣執教，擔任富邦悍將、統一獅和中信兄弟的客座教練。今年回到美國職棒系統，又與林家正、陳聖平兩名台灣球員同隊，陳聖平有一次在社群網站上分享，賈納穿著中信兄弟練習球衣的照片。

賈納表示，他從台灣帶回來的兄弟、獅、悍將球衣和裝備，有時候還會拿出來穿，經常得到球員稱讚。他在台灣期間，雖然有語言隔閡，但他努力學一點中文，最難忘台灣人熱情，使他感覺台灣有如第2個家。

10多年前，陳鏞基是台灣球員升上大聯盟的希望之一，10多年後，陳鏞基已經38歲仍在中華職棒的舞台打球。賈納如今指導20歲的陳聖平，看好這名年輕選手的未來性。

美國職棒小聯盟教練賈納（Darrin Garner）（左）過去曾指導台灣旅美球員陳鏞基，近年多次到台灣擔任客座教練，今年是台灣球員陳聖平（右）的教練。 中央社

賈納認為，陳聖平的腳程速度、傳球臂力都很傑出，「我從第一次見到他，我就很喜歡這名選手」，打擊上隨著打席數的經驗累積，一定可以有所進步。

賈納指出，陳聖平第一年到美國打球，最重要的是建立信心，融入美國的棒球文化、了解球隊的運作方式，目前為止他做得很好，經常提出問題與教練討論，相信他未來一定大有可為。