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MLB／最想要的隊友能力 張育成最羨慕雷耶斯的怪力

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台將張育成「覬覦」雷耶斯（左）的力量。 美聯社
台將張育成「覬覦」雷耶斯（左）的力量。 美聯社

大聯盟下半季賽事開始前的空檔，印地安人隊官網有趣味提問，最想要哪位隊友的能力？拉米瑞茲（José Ramírez）的全方位能力獲得最多票數，而台將張育成則是「覬覦」雷耶斯（Franmil Reyes）的力量。

印地安人官網記者貝爾（Mandy Bell）向球員提問，「如果將隊友的技術視為超能力，哪項超能力是你最想擁有的？」

張育成回答：「雷耶斯的力量，因為他在打擊練習時敲了一堆超遠的全壘打，我沒辦法把球打得那麼遠。」席摩（Bradley Zimmer）與他有類似的答案，「雷耶斯像是浩克一般的力量」。

拉米瑞茲的全才是最常出現的答案，培瑞茲（Roberto Pérez）就說：「他根本是超人，所有事情都做得很好，有拚勁、有長打，能開轟、也有不俗的打擊率，守備也做得很好。」

羅沙里歐（Eddie Rosario）的答案也是拉米瑞茲，「他有穩定的擊球能力，有能力把球打平、打向任何方向。」

至於拉米瑞茲本人的答案，他說：「我想要賀吉斯（Austin Hedges）的健談和活力，他總是持續在講話，不管在球場上、飛機上、休息室裡，不管球場上打出3支0或4支4，他總是可以一樣多話、有活力。」

投手群以畢柏（Shane Bieber）最受青睞，畢柏則選了普里塞克（Zach Plesac）的雙手與運動能力；奈勒（Josh Naylor）最貪心，同時選了畢柏在球場上的宰制力及拉米瑞茲的關鍵時刻能力。

拉米瑞茲 畢柏

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