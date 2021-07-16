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MLB／賈吉快篩陽性 大谷翔平曾與他抱抱、肩並肩合照

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MLB／賈吉快篩陽性 大谷曾與他抱抱、肩並肩合照

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平（最後排右七）、賈吉（最後排右六）在美聯明星隊大合照時肩並肩站在一起。圖／取自大聯盟官方推特
大谷翔平（最後排右七）、賈吉（最後排右六）在美聯明星隊大合照時肩並肩站在一起。圖／取自大聯盟官方推特

洋基隊球星、「法官」賈吉（Aaron Judge）傳出新冠肺炎快篩呈陽性，外界不免將目光望向同樣去了一趟丹佛的眾家球星們，紛紛透過影片、照片尋找與賈吉互動過的球星們，其中也包括大谷翔平。

洋基今天共3人確診、3人快篩呈現陽性，總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，他預期3名快篩陽性球員也會得到確診結果，接續比賽是否還會延賽是未知數，球團只能靜觀其變，

紅襪隊共5人參與本屆明星賽，總教練柯拉（Alex Cora）坦言擔心，因為這5人裡有人尚未施打疫苗；大聯盟已有23隊疫苗覆蓋率已達85%以上，而紅襪正是那少數的7隊之一。

據紅襪狄佛斯（Rafael Devers）透露，因為有1名有參與全明星的洋基球員檢測呈陽性，他已被大聯盟要求今天不能受訪，他將在下午進行新冠檢測；他所指稱的這名球員，即是賈吉。

大谷在明星賽與賈吉的互動頻繁，全壘打大賽首輪落敗時，賈吉上前與他擁抱，兩人在大合照時也是肩並肩站在一起，明星賽退場時也與賈吉有互動。

洋基3名球員快篩呈陽性，且其中一人是去了一趟明星賽之旅的「法官」賈吉 路透社
洋基3名球員快篩呈陽性，且其中一人是去了一趟明星賽之旅的「法官」賈吉 路透社

大谷在明星賽與賈吉有不少互動。 美聯社
大谷在明星賽與賈吉有不少互動。 美聯社

賈吉 洋基

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