MLB／洋基爆群聚感染包括打明星賽的賈吉 其他隊剉咧等

原訂為下半季首場賽事的紅襪與洋基之戰，因為新冠肺炎緊急喊停，洋基陣中已有3名球員確診、3名球員快篩呈陽性，且其中一人是去了一趟明星賽之旅的「法官」賈吉（Aaron Judge），紅襪教頭柯拉（Alex Cora）很擔心病毒擴散到其他球隊。

明星周落幕後，大聯盟恢復賽程首日僅進行1場比賽卻打不成，洋基羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、柯特斯（Nestor Cortes Jr. ）、培洛塔（Wandy Peralta）確診新冠肺炎，而3人都已完成兩劑接種疫苗。

另有3人快篩陽性，其中有人尚未完成疫苗接種，球團未曝光名字，但經媒體爆料為賈吉、東岡凱爾（Kyle Higashioka）、烏謝拉（Gio Urshela）。

洋基3名球員快篩呈陽性，且其中一人是去了一趟明星賽之旅的「法官」賈吉 路透社

總經理凱許曼（Brian Cashman）坦承，他預期3名快篩陽性球員，最終也會得到確診的結果，本周接下來的比賽打不打得成還不知道，「現在的情況很不穩定。」

這是本季第8場因疫情延賽，卻是3個月以來第一次，讓大聯盟再次陷入群聚感染危機。

洋基教頭布恩表示，「我們有好幾個人有症狀，但他們的情況還好，我們會在他們身邊給予支持，在接下來幾小時內看看情況如何發展。」

柯拉心中有萬千擔心，因為賈吉去了一趟丹佛，而紅襪陣中有5名球員有打明星賽，而5人也已被要求進行採檢。柯拉說：「他們有的有打疫苗，有的沒打。」大聯盟目前共有23隊疫苗覆蓋率達85%以上，但不包括紅襪。