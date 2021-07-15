MLB／5歲兒要弗里曼明星賽前打好一點 竟是為了小塔提斯

教士隊超級新星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）近年優異的打擊成績讓他成為球迷與媒體爭相矚目的焦點，就連勇士隊明星打者弗里曼（Freddie Freeman）的5歲兒子查理都難以抵擋小塔提斯的魅力，明星賽週時他終於追星成功，弗里曼更分享兒子令人哭笑不得的一席話。

Padres player meets All-Star Game celebrity, Charlie Freeman.



(via @FreddieFreeman5 IG) pic.twitter.com/5IdWdKzOm9 — San Diego Padres (@Padres) July 13, 2021

身為小塔提斯的鐵粉，弗里曼的兒子查理當然不能放過全壘打大賽與他見面的機會。查理在休息區看見偶像，聽到爸爸鼓勵說聲「GO！」之後，便鼓起勇氣走上前與小塔提斯擊掌，兩人也多次擁抱，溫馨的互動在聖地牙哥教士推特帳號發布影片後引發熱烈討論。

隔天明星賽場邊訪問弗里曼時，他也分享兒子與自己令人哭笑不得的對話。他說道，自己兩個月前表現還相當低迷，打擊率僅2成20，這時查理突然說：「爸爸你可以打得好一點嗎？這樣我才能去明星賽見Tatis啊。」弗里曼聽聞後反問兒子：「這就是你唯一想要爸爸表現好的理由嗎？」查理天真地回答：「對。」這讓老爸哭笑不得。所幸最後弗里曼仍獲選為國聯先發一壘手，與小塔提斯同場較勁，達成兒子的追星願望。