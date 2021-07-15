聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／5歲兒要弗里曼明星賽前打好一點 竟是為了小塔提斯
教士隊超級新星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）近年優異的打擊成績讓他成為球迷與媒體爭相矚目的焦點，就連勇士隊明星打者弗里曼（Freddie Freeman）的5歲兒子查理都難以抵擋小塔提斯的魅力，明星賽週時他終於追星成功，弗里曼更分享兒子令人哭笑不得的一席話。
Padres player meets All-Star Game celebrity, Charlie Freeman.— San Diego Padres (@Padres) July 13, 2021
(via @FreddieFreeman5 IG) pic.twitter.com/5IdWdKzOm9
身為小塔提斯的鐵粉，弗里曼的兒子查理當然不能放過全壘打大賽與他見面的機會。查理在休息區看見偶像，聽到爸爸鼓勵說聲「GO！」之後，便鼓起勇氣走上前與小塔提斯擊掌，兩人也多次擁抱，溫馨的互動在聖地牙哥教士推特帳號發布影片後引發熱烈討論。
隔天明星賽場邊訪問弗里曼時，他也分享兒子與自己令人哭笑不得的對話。他說道，自己兩個月前表現還相當低迷，打擊率僅2成20，這時查理突然說：「爸爸你可以打得好一點嗎？這樣我才能去明星賽見Tatis啊。」弗里曼聽聞後反問兒子：「這就是你唯一想要爸爸表現好的理由嗎？」查理天真地回答：「對。」這讓老爸哭笑不得。所幸最後弗里曼仍獲選為國聯先發一壘手，與小塔提斯同場較勁，達成兒子的追星願望。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言