MLB／停職令再延長2周 包爾放假到7月底薪水繼續領
日前涉嫌性暴力犯罪的道奇強投包爾（Trevor Bauer）受到聯盟調查，今宣布將再次延長停職日期，這次延長2週，預計美國時間7月27日才會有進一步消息，而這段期間道奇仍需給付他每週150萬美元（約台幣4200萬）的薪水。
包爾日前被一名女子指控兩人在進行親密行為時，自己屢次遭到包爾拳頭相向，她甚至被勒昏，最終該名女子被送往醫院治療，她也因此產生心理創傷。儘管包爾及其經紀人矢口否認該名女子的指控，不過美國有法律專家認為，雙方若對簿公堂，包爾將處於劣勢，正式保護令將在7月23日進行聽證會核查。
而這段停賽的期間，道奇必須繼續執行他3年1億200萬美元合約，也就是每週約4200萬台幣的薪水。
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