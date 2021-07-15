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MLB／洋基想補左打重砲 遊騎兵賈羅、國民史瓦伯都被點名

聯合新聞網 / 綜合報導
騎兵左打賈羅。 美聯社
騎兵左打賈羅。 美聯社

主場雖為右外野相對短淺的洋基球場，他們的打線卻嚴重右傾，據《紐約郵報》記者雪曼（Joel Sherman）透露，球團為了補進左打戰力，遊騎兵左打重砲賈羅（Joey Gallo）是球探心目中的最佳人選之一。

賈羅攻擊面上表現優秀，本季打擊三圍.213/.339/.502，雖然被三振次數多，但保送、全壘打數也高，此外他穩健的防守也是加分項目，雖然習慣以角落外野手出賽，但球探依他的守備能力判斷，要填補洋基中外野的空缺並非是難事，雪曼透露，賈羅的球隊控制權不只今年，而是持續到2022，意味著洋基如果要交易他必須付出更多的代價。

另外，國民隊外野手史瓦柏（Kyle Schwarber）也在文中被提及，半季瘋狂敲出24轟的他近期表現火燙，但卻因跑壘受傷缺席明星賽，預計下半季回歸後，球隊會再觀察幾個打席後評估是否發動交易。

國民隊外野手史瓦柏。 美聯社
國民隊外野手史瓦柏。 美聯社

紐約

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