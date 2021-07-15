MiLB／張育成手感燙連2場開轟 林暉盛升上低階1A

旅美克里夫蘭印地安人隊小聯盟3A野手張育成近期手感火燙，今天3局敲出陽春砲，連2場出賽開轟，球隊終場以8比9不敵雙城；道奇隊投手林暉盛則從新人聯盟被升上小聯盟低階1A。

美國職棒小聯盟3A賽事印地安人隊今天與明尼蘇達雙城隊交手，印地安人隊台灣野手張育成先發打第一棒、守三壘，張育成昨天比賽單場4打數敲出2支安打，包括1發陽春砲，今天比賽延續好手感。

張育成今天1局敲出游擊方向滾地球出局，3局2人出局後敲出陽春砲，幫助球隊取得1比0領先，張育成4局選到四壞保送，6局吞下三振，8局一壘有人打擊機會，敲出二壘方向滾地球出局。

張育成今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，有1次保送、1次三振，連2場出賽開轟，賽後打擊率3成21；印地安人隊今天團隊敲出12支安打，比雙城多2支，但終場仍以8比9吞敗。

洛杉磯道奇隊台灣投手林暉盛開季被分發到新人聯盟，本季新人聯盟出賽3場後援，總計投6.1局失掉5分責失分，沒有勝敗成績，出賽防禦率7.11，今天也升上小聯盟低階1A。