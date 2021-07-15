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MLB／台灣瘋大谷驚動大聯盟 美國明星賽收視率卻創新低
大聯盟日籍好手大谷翔平的魅力不只橫跨美日兩地，大聯盟高層點出台灣更瘋的一項數據，不過根據美聯社今天報導，有大谷參加的明星賽，收視率創下新低。
大聯盟明星周剛結束，大谷翔平參加了全壘打大賽加上明星賽，光是投、打同時出席第一人，就已話題滿滿，大聯盟球星也找他簽名、合影，魅力也很驚人。
根據日刊體育報導，對於大谷翔平在國際上的魅力，大聯盟國際部門副總裁史莫（Jim Small）表示，數字會說話，「在台灣與大谷翔平有關的臉書貼文，流量比其他貼文高了900%。」
史莫認為，大谷翔平已是球星，正在做著大家辦不到的事，而且影響力不只在日本，是世界通行的。
然而根據美聯社報導，今年明星賽收視率創下新低，昨天大谷翔平又投又打之下，收視率僅4.5，比2019年明星賽的5.0更低，不過觀看人數823萬7000人，倒是高過2019年的814萬人。
有別於明星賽，全壘打大賽觀看數字很亮眼，由33轟的大谷翔平領軍之下，ESPN加上ESPN2的總收看人數是712萬6000人，是自2017年以來最高，2019年則是620萬人。
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