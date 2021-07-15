古巴飛彈油料耗盡？查普曼終結者地位岌岌可危

還記得五月下旬時，洋基隊終結者查普曼(Aroldis Chpman)的防禦率還是超狂的0嗎？沒想到短短一個半月過去，這枚「古巴飛彈」就運轉失靈，迅速跌落神壇，防禦率一口氣飆升到4.55，使得他的終結者位置已岌岌可危。

查普曼今年前18場出賽防禦率都還是完美的0，直到5月23日才失掉本季第一分自責分，似乎回到紅人時期最強終結者的身手。而他的第一場大爆炸是6月10日面對雙城隊，在9局下半被敲兩發全壘打丟掉4分，吞下救援失敗與敗投。但查普曼隨後有回穩的跡象，曾連拿4場救援成功。只是6月23日開始他的狀況就回不去了，在那之後他出賽4場就吞下2場救援失敗。最令人印象深刻的恐怕是6月30日面對天使隊的那場球，也就是大谷翔平一局爆的那場，查普曼在第9局登板投了3個保送後，被轟出追平滿貫砲，最終害洋基隊輸球。

巧的是，大聯盟是在6月22日開始嚴格檢查投手是否有使用外來物質(foreign substances)，而查普曼剛好就在隔天開始明顯自爆，4場出賽只投2.1局就掉了9分，防禦率高達34.71，與5月的他判若兩人。不禁讓許多人懷疑查普曼先前的鬼神表現是用外來物質得來的。諷刺的是，查普曼竟然還以高達4.55的防禦率入選今年的明星賽。

查普曼近來掉分速度超快，但他已被選入明星隊，結果在明星賽也沒能上場。 美聯社

一般認為投手抹油可增加球的轉速，查普曼的四縫線速球在5月時轉速為2465 RPH，即每分鐘2465轉，但到6月時已下滑到2399轉，7月更來到2265轉，也就是他7月的轉速相較於5月一口氣掉了200轉。他的速球百分等級在2016年為99 (滿分100，數字越高越佳)，2019年還有93，但今年卻掉到了84，下滑相當明顯。

當然並沒有證據指出查普曼先前是用外來物質來提升投球效率，他自己也矢口否認，並誓言要用實力讓所有懷疑的人閉嘴。除了轉速下滑之外，今年查普曼的控球也出了大問題，保送率高達6.7，是他生涯成為終結者之後的新高。此外他的球被打者咬中的機率也相當高，打者對他出色擊球(Barrel)的比率高達17.9%，為全聯盟最高者。他被打者強勁擊球的比率也從去年的27.8%飆升到41.1%。

查普曼投出球的轉速掉了很多，控球也出問題，不禁讓人懷疑他之前是否有使用外部物質。 美聯社

此外查普曼誘使打者追打壞球的能力也降低了，他對打者的壞球出棒率下滑到生涯新低的26.4%，或許這也反映出他過去最引以為傲且最能誘使打者出棒的四縫線速球與滑球在今年效益不彰。反倒是他今年開始提升用量的指叉球與伸卡球取得很好的效果，投指叉球的被打擊率僅.077，投伸卡球時更是沒被敲過安打，或許查普曼往後可更善加利用這兩種球路，將自信找回來。

洋基隊目前的勝率只有.517，可說是至今最令人失望的球隊，但他們最大的問題是出在打線，牛棚整體來講還是相當穩，目前後援投手團隊WAR值為全聯盟最佳的4.5，多年來建立的鐵牛陣並非浪得虛名。這也表示查普曼的終結者位置其實是可以被取代的，包括表現穩定的羅艾西加(Jonathan Loaisiga)和格林(Chad Green)都可以是選項，兩人的防禦率分別為2.11和2.89。此外即將傷癒歸隊且擔任終結者經驗更豐富的布里頓(Zach Britton)，或許是更好的選擇。

洋基佈局投手羅艾西加(右)近期狀況相當穩定，即使他常常投超過1局，等他從COVID-19隔離名單中出來後，有會會取代查普曼擔任終結者。 美聯社

過去查普曼並非沒被拔過終結者地位，2017年他就曾被前教頭吉拉迪(Joe Giradi)移出這個位子達3週的時間，後來隨即回穩後又再度成為洋基守護神。現在查普曼雖然守護神地位岌岌可危，但或許可藉由暫時的職務調動來調整狀況，未來還是有機會將熟悉的終結者位子拿回來。