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MLB／今日戰績表 明星賽後首戰基襪大戰因疫情延賽

聯合新聞網 / 整理
洋基主場迎戰紅襪因疫情延賽。 法新社
洋基主場迎戰紅襪因疫情延賽。 法新社

MLB今日戰績表

紅襪 (延期) 洋基

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 雙城 vs. 老虎

04:05 馬林魚 vs. 費城人

07:05 紅襪 vs. 洋基

07:05 大都會 vs. 海盜

07:05 教士 vs. 國民

07:07 遊騎兵 vs. 藍鳥

07:10 釀酒人 vs. 紅人

07:10 雙城 vs. 老虎(雙重戰)

07:20 光芒 vs. 勇士

07:30 馬林魚 vs. 費城人(雙重戰)

08:10 金鶯 vs. 皇家

08:10 太空人 vs. 白襪

08:15 巨人 vs. 紅雀

08:40 道奇 vs. 洛磯

09:38 水手 vs. 天使

09:38 小熊 vs. 響尾蛇

09:40 印地安人 vs. 運動家

球隊戰績表

太空人

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