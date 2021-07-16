MLB／今日戰績表 明星賽後首戰基襪大戰因疫情延賽

大谷翔平本季將投、打二刀流能力發揮得淋漓盡致，就連腳程也不容小覷。曾於北京奧運奪下4×100公尺接力銀牌的日本田徑名將朝原宣治在看過大谷跑壘的影片後都說：「好想看大谷跑一次100公尺。」 朝原宣

2021-07-16 11:53