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MLB／今日戰績表 明星賽後首戰基襪大戰因疫情延賽
MLB今日戰績表
紅襪 (延期) 洋基
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 雙城 vs. 老虎
04:05 馬林魚 vs. 費城人
07:05 紅襪 vs. 洋基
07:05 大都會 vs. 海盜
07:05 教士 vs. 國民
07:07 遊騎兵 vs. 藍鳥
07:10 釀酒人 vs. 紅人
07:10 雙城 vs. 老虎(雙重戰)
07:20 光芒 vs. 勇士
07:30 馬林魚 vs. 費城人(雙重戰)
08:10 金鶯 vs. 皇家
08:10 太空人 vs. 白襪
08:15 巨人 vs. 紅雀
08:40 道奇 vs. 洛磯
09:38 水手 vs. 天使
09:38 小熊 vs. 響尾蛇
09:40 印地安人 vs. 運動家
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