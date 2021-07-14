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MLB／明星賽球衣球迷不買帳：失去球隊特色
大聯盟明星賽於今日開打，本屆一改往年穿著自家球隊球衣的傳統，全員披上各自聯盟球衣上場，不過卻引來一面倒的負評，不少網友認為設計失去了30支球隊應有的特色。
早在上個月底大聯盟就釋出明星賽設計球衣，當時《SB Nation》做了喜好度投票，有16%表示喜歡，24%表達無意見，而有高達61%的人選擇了討厭。
設計方面，有球迷認為領口帶有2個扣子的設計「就像polo衫。」，而球隊logo選擇用的星狀外環顏色不搭，「不應該用紫色與紅熱去做搭配。」、「球衣上的三個球隊縮寫才是敗筆。」
甚至也有球員跳出來批評，釀酒人安德森（Brett Anderson）雖然沒有入圍明星賽，也在推特上表達不滿：「聯盟應該穿自己球隊的球衣，而不是穿這種像慢速壘球的制服。」
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