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MLB／ 天使選秀會前20輪全指名投手 創另類紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
洛杉磯天使隊在本季選秀會做出另類創舉，他們在20輪的20個選秀權中挑中的20名球員全是投手，創下聯盟歷史不曾有過的紀錄。 美聯社
洛杉磯天使隊在本季選秀會做出另類創舉，他們在20輪的20個選秀權中挑中的20名球員全是投手，創下聯盟歷史不曾有過的紀錄。 美聯社

洛杉磯天使隊在本季選秀會做出另類創舉，他們在20輪的20個選秀權中挑中的20名球員全是投手，創下聯盟歷史不曾有過的紀錄。

不傾向與自由球員市場投手簽下複數年合約，且近年投手表現相對貧弱的天使隊，他們選擇將賭注放眼未來，據《ESPN》報導，馬林魚其實也把去年的選秀權通通投注在投手，不過當時由於疫情影響僅有5輪，天使的20輪仍相當令人震驚。

天使球探主任史萬森（Mike Swanson）表示，其實在計劃之初並沒有要刻意排除野手，但當選到最後10輪，球團決定順其自然，一口氣全選了投手，「我們就是針對投手而來，有這麼多具有潛力的球員加入，請各位全力以赴。」

有數據指出天使隊喜歡自己培育投手，《ESPN》就發現史萬森在過去幾年的選秀會也是以投手為重，2017年選進13名，18年選進16名，2019年則選進多達17位。

然而天使球團的選擇也並非瞎子摸象，在首輪第九順位選進的巴克曼（Sam Bachman）就是位球速剛猛的右投手，且是擁有3項變化球的球員，可以作為先發投手進行培育，《MLB Pipeline》也將其排在百大新秀第14位。

洛杉磯 疫情

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