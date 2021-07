MLB／ 天使選秀會前20輪全指名投手 創另類紀錄

洛杉磯天使隊在本季選秀會做出另類創舉,他們在20輪的20個選秀權中挑中的20名球員全是投手,創下聯盟歷史不曾有過的紀錄。

The Angels had 20 draft picks.



The Angels drafted 20 pitchers. pic.twitter.com/tjAIGIhMuf