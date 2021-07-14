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MLB／出場時全場轟動 大谷翔平還被眾球星搶著要簽名
大聯盟明星賽今日開打，以投打雙身份入圍明星賽的大谷翔平成為眾人的焦點，在轉播單位唱名時獲得全場觀眾最大的掌聲與歡呼，場下的他也一刻都不得閒，還得幫各家球星簽名合影，是本屆明星賽的最佳人氣王。
大谷翔平不但是今日先發，還是第一棒指定打擊，他表示這次明星賽感覺相當棒，「這是我職業生涯最棒的經驗，也是最難忘的一次。」即便來到高海拔的洛磯隊主場，低溫也無法澆熄球迷對他的熱情，在《FOX》主播巴克（Joe Buck）唱名到他時，全場響起震耳欲聾的掌聲以及歡呼，甚至轉播單位還替他做了專屬動畫，儼然已成為聯盟的新寵兒。
FOX with the AWESOME Shohei Ohtani Anime piece 🔥— Ben Verlander (@BenVerlander) July 14, 2021
pic.twitter.com/u3wP62OQu2
而大谷的表現也不負眾望，雖然打擊2打數枚敲安，但第一局投出乾淨的三上三下，最後還拿下了勝利投手，也成為史上第一位在明星賽擔任先發、打第一棒，卻又拿下勝投的球員，而該場比賽他所穿著的釘鞋、手部和腳部護具都已被送至名人堂博物館。
其實場下大谷也深受明星球員歡迎，他坦言：「剛開始覺得有點可怕，但對話後發現其實大家人都很好。」39歲雙城隊不老重砲克魯茲（Nelson Cruz）就笑說：「我們都在休息室跟他要簽名，我自己還要到2張簽名照。」
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