MLB／ 為聯盟注入新球迷 「大谷效應」連主席都吃驚

天使隊大谷翔平本季在投打兩端都展露頭角，吸引不少原先不是棒球迷的粉絲進場觀戰，今年全壘打大賽也創下歷史收視率新高，球員工會主席克拉克（Tony Clark）與聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）不禁嘖嘖稱奇。

克拉克在今日全明星賽受訪提到大谷翔平上半季的表現：「我這輩子從來沒看過這種事，每次看天使隊的比賽，我就像是回到最初那個小球迷，昨晚的全壘打大賽也是，我從未見過觀眾如此的反應，以及現在所有圍繞在比賽中的討論。」身為聯盟主席的曼佛瑞德也提到：「還記得他高中的時候，在美國就已經有球探在討論他的未來有多棒，會成為多偉大的運動員，而他現在也用表現證明了這點。」

曼佛瑞德也表示：「我真的找不到任何一個詞來行人大谷翔平，他的表現是在令人難以想像。」