快訊

直播／自購莫德納、AZ疫苗將抵台？ 指揮中心下午2時記者會

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／獲選史上最年輕明星賽MVP 小葛雷諾：我會投大谷

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
22歲的小葛雷諾成為史上最年輕明星賽MVP 路透社
22歲的小葛雷諾成為史上最年輕明星賽MVP 路透社

大谷翔平在明星賽投打二刀流的表現成為話題焦點，就連獲選MVP的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都說：「我會投給大谷。」

美聯明星隊今天以5：2擊敗國聯明星隊，大谷翔平先發1局的表現獲得勝投，22歲的小葛雷諾成為史上最年輕明星賽MVP，他在3局敲出一發468呎陽春砲，也是明星賽史上第200轟，5局上滾地球也有1分打點。

小葛雷諾成為大聯盟史上第三對在明星賽開轟的父子檔，前面是老邦茲（Bobby Bonds）與邦茲（Barry Bonds）以及葛瑞菲（Ken Griffey）與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），他在領取MVP時也特別感謝父親，「這個獎項要獻給你。」

小葛雷諾也是藍鳥隊史第一位明星賽MVP。 美聯社
小葛雷諾也是藍鳥隊史第一位明星賽MVP。 美聯社

小葛雷諾也是藍鳥隊史第一位明星賽MVP，他最想回去跟隊友分享，因為出發前史布林格（George Springer）、小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）跟他說：「你最好拿下MVP，不然乾脆別去了。」

對於隊友大谷翔平的表現，小葛雷諾說：「我會將MVP投給大谷，但我獲選了也很高興。」大谷翔平今天先發1局無失分，最快球速來到100.2哩，不過打擊上是2打數無安打。

對面國聯的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也給予大谷翔平高評價，「如果有人好奇貝比魯斯的傳說，這傢伙（大谷）正在做一樣的事，希望他能保持健康、持續下去，這對棒球是好事。」

小葛雷諾 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／美聯明星賽8連勝大谷翔平二刀流奪勝投

MLB／飆100哩「故意的」 大谷翔平明星賽奪勝還想再來

MLB／明星賽開轟第三對父子 小葛雷諾刷新近52年最年輕紀錄

MLB／明星賽投打第一人 大谷1局無失分、2打數都滾地退場

相關新聞

MLB／飆100哩「故意的」 大谷翔平明星賽奪勝還想再來

大聯盟明星賽最終由美聯隊伍以5：2擊敗國聯，拿下8連勝，先發1局無失分的大谷翔平取得勝投，連續參加全壘打大賽加上明星賽投...

大谷翔平冒險為明星賽拚全力 源自一份責任感

日本球星大谷翔平轟動今年的美國職棒明星賽，連兩天成為焦點人物，但曾經開刀的身體狀況也受到美國媒體關注。他談到自己這麼努力...

不只大谷翔平是第一次 今年明星賽充滿驚嘆

今年的明星賽充滿話題性，不只是因為「失而復得」的喜悅（去年球季因疫情停辦明星賽），還有大谷翔平「二刀流」展現的十足話題性，不只參加全壘打大賽，還要在明星賽擔任先發投手，讓大聯盟為他特別調整規章「量身訂

MLB／「從花卷高校到世界」 大谷拿高中球衣與菊池開校友會

日本球星大谷翔平在美國職棒明星賽的初體驗，帶著緊張心情寫下多項紀錄之外，他與同一所高中畢業的學長菊池雄星，把校隊戰袍帶到...

MLB／獲選史上最年輕明星賽MVP 小葛雷諾：我會投大谷

大谷翔平在明星賽投打二刀流的表現成為話題焦點，就連獲選MVP的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）都說...

MiLB／劉致榮先發3局掉5分 張育成本季3A首轟

美職小聯盟印地安人隊3A的張育成今天轟出本季在3A的第一發全壘打，總計4打數敲2支安打，手感火燙；紅襪隊低階1A的劉致榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。