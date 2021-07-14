MiLB／劉致榮先發3局掉5分 張育成本季3A首轟

美職小聯盟印地安人隊3A的張育成今天轟出本季在3A的第一發全壘打，總計4打數敲2支安打，手感火燙；紅襪隊低階1A的劉致榮今天先發僅投3局，狀況不穩挨轟，失掉5分。

印地安人隊3A今天與雙城隊3A的賽事，張育成先發打第1棒、擔任指定打擊，1局上擊出三壘滾地球出局；3局上敲出右半邊陽春全壘打，6局上再敲出一壘安打，8局上遭到觸身球上壘，9局上遭到三振。

總計張育成4打數敲出2支安打，包括本季在3A層級的第一發全壘打，並送回球隊此戰唯一1分，目前打擊率3成33；而雙城隊3A打擊大爆發，全場敲出14支安打，包含6發全壘打，其中在4局下猛灌10分，終場以19比1擊敗印地安人隊3A。

小聯盟低階1A的賽事，紅襪隊的劉致榮擔任先發投手，1局上就遇到亂流，投出2次保送後，被貝利希爾（Luke Berryhill）轟出3分砲，接著又被敲二壘安打，之後連解決3名打者，沒有繼續失分；2局上出現觸身球、四壞球保送各1次，不過也飆出3次三振，無失分。

3局上1出局後，劉致榮接連被敲5支安打，失掉2分，這局結束後就退場休息，總計投3局被敲6支安打，投3次保送、4次三振，失5分，目前防禦率5.63。不過劉致榮退場之後，紅襪隊猛攻逆轉，終場以16比8擊敗太空人隊，劉致榮逃過敗投。

響尾蛇隊低階1A的比賽，陳聖平先發擔任開路先鋒、守游擊，3打數敲出1支安打，且在第3局三壘有人時，擊出高飛犧牲打，送回1分打點，目前打擊率2成10，不過最終響尾蛇隊低階1A以3比14不敵教士隊低階1A。