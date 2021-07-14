MLB／「從花卷高校到世界」 大谷拿高中球衣與菊池開校友會

日本球星大谷翔平在美國職棒明星賽的初體驗，帶著緊張心情寫下多項紀錄之外，他與同一所高中畢業的學長菊池雄星，把校隊戰袍帶到現場拍照留念。

明星賽進行的當下，洛杉磯天使隊社群小編貼出照片，大谷翔平與來自西雅圖水手隊的左投手菊池雄星，拿著一件「花卷東高校」的球衣合影，學長、學弟儼然開起校友會。

這件球衣上有兩名日本球星的簽名，球衣上寫著「從花卷到世界」。天使社群小編用英文、日文雙語說明，兩人從岩手縣的高中校隊一路打到大聯盟明星賽。菊池雄星比大谷翔平的年紀大3歲，大谷翔平2012年高中畢業。

美職生涯第一次明星賽，大谷翔平帶來高中球衣紀念，他在結束1局投球、2次打擊工作之後，場邊接受轉播單位的訪問，談到這兩天參加明星賽的心情，還揭露平常會打羽球當做訓練。

大谷翔平表示：「多多少少有一點緊張，但除此之外，我真的很開心，非常享受這次比賽的經驗。」對於自己能夠擔任先發投手，他既是意外又是高興。

大谷翔平說：「當我聽到自己是明星賽先發投手的時候，我有一點驚訝。這是很大的榮耀，出乎我的預料。不過當我聽到自己的名字時，我做好準備，我要在投手丘上展現我的本事。我覺得我能做到。」

談到昨天全壘打大賽之後，今天接著打明星賽，大谷坦言有點累，慶幸自己可以完成投球任務。

大谷表示：「例行賽期間，我從來沒有揮過這麼多棒，比例行賽期間還要累，很高興我可以投一局解決3個打者。」

在這段訪談中，大谷翔平揭露一段小趣聞，由於他的母親是羽球選手，大谷透露「我從小就打羽毛球，就算我進入職棒，我還是會打羽毛球當做訓練」。