MLB／塔提斯首度對決大谷：以為他只會投直球
大聯盟明星賽今日（14日）開打，教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也首度迎戰天使隊大谷翔平，他在敲出飛球出局後受訪，表示以為對方只會投直球。
塔提斯今替國家聯盟打頭陣，面對大谷翔平共花了5個球，其中第3球大谷拿出招牌指叉球讓塔提斯揮了個大空棒，速球最快也來到100.2英里，最終塔提斯敲出深遠飛球出局，知道球飛不過牆後還洩氣地原地怒吼。
This moment between Shohei Ohtani and Fernando Tatis Jr. before facing off against each other is everything! #padres #AllStarGame pic.twitter.com/BdbIJjKzfP— Allison Edmonds (@aedmondstv) July 14, 2021
在打擊時塔提斯與《FOX》主播巴克（Joe Buck）連線，轉播台問他接下來大谷會投什麼球，塔提斯回答：「直球。」後選掉了一顆內角壞球，最終擊出飛球出局，他再回到休息室時受訪說道：「大谷好像把所有球種都拿出來了，他可以投到100英里耶，我以為他只會對我投直球，這次算他運氣好。」
大谷翔平明星賽先發1局沒有失分也沒有被打安打，打擊則是2打數掛蛋，他也在賽中與主播巴克連線，表示自己很享受這場明星賽。
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