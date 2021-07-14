快訊

台64八里匝道10車連環撞！ 1人失去呼吸心跳搶救中

總統府前發言人丁允恭出車禍 疑酒後肇事

MLB／塔提斯首度對決大谷：以為他只會投直球

聯合新聞網 / 綜合報導
教士隊新星塔提斯在明星賽隊對決大谷翔平，兩人擦出有趣火花。 美聯社
教士隊新星塔提斯在明星賽隊對決大谷翔平，兩人擦出有趣火花。 美聯社

大聯盟明星賽今日（14日）開打，教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也首度迎戰天使隊大谷翔平，他在敲出飛球出局後受訪，表示以為對方只會投直球。

塔提斯今替國家聯盟打頭陣，面對大谷翔平共花了5個球，其中第3球大谷拿出招牌指叉球讓塔提斯揮了個大空棒，速球最快也來到100.2英里，最終塔提斯敲出深遠飛球出局，知道球飛不過牆後還洩氣地原地怒吼。

在打擊時塔提斯與《FOX》主播巴克（Joe Buck）連線，轉播台問他接下來大谷會投什麼球，塔提斯回答：「直球。」後選掉了一顆內角壞球，最終擊出飛球出局，他再回到休息室時受訪說道：「大谷好像把所有球種都拿出來了，他可以投到100英里耶，我以為他只會對我投直球，這次算他運氣好。」

大谷翔平明星賽先發1局沒有失分也沒有被打安打，打擊則是2打數掛蛋，他也在賽中與主播巴克連線，表示自己很享受這場明星賽。

主播

相關新聞

MLB／飆100哩「故意的」 大谷翔平明星賽奪勝還想再來

大聯盟明星賽最終由美聯隊伍以5：2擊敗國聯，拿下8連勝，先發1局無失分的大谷翔平取得勝投，連續參加全壘打大賽加上明星賽投...

大谷翔平冒險為明星賽拚全力 源自一份責任感

日本球星大谷翔平轟動今年的美國職棒明星賽，連兩天成為焦點人物，但曾經開刀的身體狀況也受到美國媒體關注。他談到自己這麼努力...

不只大谷翔平是第一次 今年明星賽充滿驚嘆

今年的明星賽充滿話題性，不只是因為「失而復得」的喜悅（去年球季因疫情停辦明星賽），還有大谷翔平「二刀流」展現的十足話題性，不只參加全壘打大賽，還要在明星賽擔任先發投手，讓大聯盟為他特別調整規章「量身訂

MLB／塔提斯首度對決大谷：以為他只會投直球

大聯盟明星賽今日（14日）開打，教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也首度迎戰天使隊大谷翔平，他在敲出飛球出局後受訪，表示以為對方只會投直球。 塔提斯今替國家聯盟打頭陣，面對

MLB／明星賽開轟第三對父子 小葛雷諾刷新近52年最年輕紀錄

今年以將近三冠王打擊成績入選明星賽的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）第二打席就開轟，與父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）成為歷史第三對在明星賽都開轟過的父子檔，而他

MLB／雙重賽打7局與突破僵局制 2022年可能取消

美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，先前為因應COVID-19疫情所做出的特殊規定，諸如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。