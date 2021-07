MLB／塔提斯首度對決大谷：以為他只會投直球

大聯盟明星賽今日(14日)開打,教士隊新星塔提斯(Fernando Tatis Jr.)也首度迎戰天使隊大谷翔平,他在敲出飛球出局後受訪,表示以為對方只會投直球。

塔提斯今替國家聯盟打頭陣,面對大谷翔平共花了5個球,其中第3球大谷拿出招牌指叉球讓塔提斯揮了個大空棒,速球最快也來到100.2英里,最終塔提斯敲出深遠飛球出局,知道球飛不過牆後還洩氣地原地怒吼。

This moment between Shohei Ohtani and Fernando Tatis Jr. before facing off against each other is everything! #padres #AllStarGame pic.twitter.com/BdbIJjKzfP