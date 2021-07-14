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MLB／美聯明星賽8連勝大谷翔平二刀流奪勝投

中央社 / 洛杉磯13日專電
美聯以5：2擊敗國聯，取得明星賽對戰8連勝，先發主投1局的大谷翔平拿下勝投。 路透社
美聯以5：2擊敗國聯，取得明星賽對戰8連勝，先發主投1局的大谷翔平拿下勝投。 路透社

美國職棒大聯盟第91屆明星賽今天在科羅拉多州丹佛落幕，美國聯盟5比2勝國家聯盟，取得對戰8連勝，日本球星大谷翔平展現二刀流身手，投1局無失分成為勝利投手。

美國職棒明星賽今天在科羅拉多洛磯主場舉行，分為美國聯盟、國家聯盟兩軍對抗。大谷翔平昨天在全壘打大賽登場，第一輪遭淘汰；今天擔任美國聯盟的先發投手，排在打線的第一棒。

1局上大谷翔平率先上場打擊，面對國家聯盟的先發投手薛則（Max Scherzer），敲出二壘方向滾地球出局。

1局下大谷翔平把手中的球棒換成手套，站上投手丘，面對國家聯盟的前3棒，投出犀利的滑球、指叉球之外，球速從96英里開始加溫，面對亞瑞納多（NolanArenado）時，球速突破100英里（161公里）。

大谷1局下面對3名打者，首棒塔提斯（FernandoTatis Jr.）飛球出局，孟西（Max Muncy）、亞瑞納多都是滾地球出局。

明星賽採投手車輪戰，投手輪番上場，大谷投完1局後卸下投球工作，仍留在打線擔任第1棒指定打擊。

美國聯盟2局上得分。第4棒賈吉（Aaron Judge）四壞保送上壘後，狄佛斯（Rafael Devers）、塞米恩（Marcus Semien）連續安打，攻下第1分。

美國聯盟3局上追加分數，小葛雷諾（VladimirGuerrero Jr.）敲出本屆明星賽的第1支全壘打，美聯2比0領先國聯。

大谷兩個打席都是滾地球出局，5局上再輪到他時，教練換代打，結束大谷翔平打擊工作。美聯在5局上發動一波攻勢，比數拉大為4比0領先。

前4局打線安靜的國家聯盟，在5局下靠著費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的全壘打攻下第1分。

6局上又是捕手開砲，來自光芒隊的祖尼諾（Mike Zunino）敲出全壘打，為美聯攻下第5分。6局下國聯趁祖尼諾捕逸，跑回第2分，美聯5比2領先國聯，這個比數一直維持到比賽結束。

大谷翔平

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