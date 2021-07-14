快訊

台64八里匝道10車連環撞！ 1人失去呼吸心跳搶救中

總統府前發言人丁允恭出車禍 疑酒後肇事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／飆100哩「故意的」 大谷翔平明星賽奪勝還想再來

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平明星賽初體驗「有趣大於緊張」，只想下次再來玩。 路透社
大谷翔平明星賽初體驗「有趣大於緊張」，只想下次再來玩。 路透社

大聯盟明星賽最終由美聯隊伍以5：2擊敗國聯，拿下8連勝，先發1局無失分的大谷翔平取得勝投，連續參加全壘打大賽加上明星賽投、打出賽，大谷翔平的初體驗「有趣大於緊張」，只想下次再來玩。

大谷翔平今天擔任美聯隊先發投手兼第一棒、指定打擊，1局下登板，連續解決塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、孟西（​Max Muncy）以及亞瑞納多（Nolan Arenado），用14球投出三上三下。

大谷的球速也越飆越快，面對塔提斯投出的第一個速球是96.1哩，到最後一打席面對亞瑞納多飆到100.2哩，他坦言是故意的，「我只要投1局，不用考慮後面局數，所以我就全力催下去。」大谷甚至原本想要全部三振，但對手擊球率高，他也只能說：「好打者很多。」

大谷翔平成為2015年「Statcast」啟用以來，史上第二位在明星賽測出球速達100哩的先發投手，上一任是2018年紅襪隊的塞爾（Chris Sale）。

體驗明星賽的氣氛，大谷翔平說：「有趣大於緊張，我很想再來參加明星賽，每個環節都很有趣，過去三天的經驗很棒，我想這是目前最直得紀念的經驗，畢竟我還沒打過季後賽或世界大賽，或許到時又不同。」

大谷翔平1局投完就讓出投手丘，不過仍持續打擊，2打數分別在1局、3局，都敲出滾地球出局，直到5局才完全退場。

對於明星隊總教練凱許（Kevin Cash）特別為了自己向大聯盟申請修改規則，讓大谷可以投完繼續打，大谷說：「我有聽到凱許跟主席說這件事，我要感謝他讓這件事成真。」

對於成為史上第一位投打二刀流出征明星賽的紀錄，大谷沒有想太多，「第一次參加明星賽，還是在體驗現場氣氛比較多。」連續參加明星賽兩個項目，大谷也坦言：「多少有點疲累。」

大谷翔平 塔提斯

延伸閱讀

MLB／大谷翔平明星賽秀二刀流 媲美野茂英雄、鈴木一朗

MLB／明星賽投打第一人 大谷1局無失分、2打數都滾地退場

MLB／第一次明星賽登板 投手大谷秀100哩火球

大谷翔平冒險為明星賽拚全力 源自一份責任感

相關新聞

MLB／飆100哩「故意的」 大谷翔平明星賽奪勝還想再來

大聯盟明星賽最終由美聯隊伍以5：2擊敗國聯，拿下8連勝，先發1局無失分的大谷翔平取得勝投，連續參加全壘打大賽加上明星賽投...

大谷翔平冒險為明星賽拚全力 源自一份責任感

日本球星大谷翔平轟動今年的美國職棒明星賽，連兩天成為焦點人物，但曾經開刀的身體狀況也受到美國媒體關注。他談到自己這麼努力...

不只大谷翔平是第一次 今年明星賽充滿驚嘆

今年的明星賽充滿話題性，不只是因為「失而復得」的喜悅（去年球季因疫情停辦明星賽），還有大谷翔平「二刀流」展現的十足話題性，不只參加全壘打大賽，還要在明星賽擔任先發投手，讓大聯盟為他特別調整規章「量身訂

MLB／塔提斯首度對決大谷：以為他只會投直球

大聯盟明星賽今日（14日）開打，教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也首度迎戰天使隊大谷翔平，他在敲出飛球出局後受訪，表示以為對方只會投直球。 塔提斯今替國家聯盟打頭陣，面對

MLB／明星賽開轟第三對父子 小葛雷諾刷新近52年最年輕紀錄

今年以將近三冠王打擊成績入選明星賽的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）第二打席就開轟，與父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）成為歷史第三對在明星賽都開轟過的父子檔，而他

MLB／雙重賽打7局與突破僵局制 2022年可能取消

美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，先前為因應COVID-19疫情所做出的特殊規定，諸如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。