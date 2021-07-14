聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／飆100哩「故意的」 大谷翔平明星賽奪勝還想再來
大聯盟明星賽最終由美聯隊伍以5：2擊敗國聯，拿下8連勝，先發1局無失分的大谷翔平取得勝投，連續參加全壘打大賽加上明星賽投、打出賽，大谷翔平的初體驗「有趣大於緊張」，只想下次再來玩。
大谷翔平今天擔任美聯隊先發投手兼第一棒、指定打擊，1局下登板，連續解決塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、孟西（Max Muncy）以及亞瑞納多（Nolan Arenado），用14球投出三上三下。
大谷的球速也越飆越快，面對塔提斯投出的第一個速球是96.1哩，到最後一打席面對亞瑞納多飆到100.2哩，他坦言是故意的，「我只要投1局，不用考慮後面局數，所以我就全力催下去。」大谷甚至原本想要全部三振，但對手擊球率高，他也只能說：「好打者很多。」
大谷翔平成為2015年「Statcast」啟用以來，史上第二位在明星賽測出球速達100哩的先發投手，上一任是2018年紅襪隊的塞爾（Chris Sale）。
體驗明星賽的氣氛，大谷翔平說：「有趣大於緊張，我很想再來參加明星賽，每個環節都很有趣，過去三天的經驗很棒，我想這是目前最直得紀念的經驗，畢竟我還沒打過季後賽或世界大賽，或許到時又不同。」
大谷翔平1局投完就讓出投手丘，不過仍持續打擊，2打數分別在1局、3局，都敲出滾地球出局，直到5局才完全退場。
對於明星隊總教練凱許（Kevin Cash）特別為了自己向大聯盟申請修改規則，讓大谷可以投完繼續打，大谷說：「我有聽到凱許跟主席說這件事，我要感謝他讓這件事成真。」
對於成為史上第一位投打二刀流出征明星賽的紀錄，大谷沒有想太多，「第一次參加明星賽，還是在體驗現場氣氛比較多。」連續參加明星賽兩個項目，大谷也坦言：「多少有點疲累。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言