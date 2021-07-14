MLB／雙重賽打7局與突破僵局制 2022年可能取消

美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，先前為因應COVID-19疫情所做出的特殊規定，諸如「雙重賽打7局」和「突破僵局制」等，2022年可能不再沿用。

佛瑞德今天在MLB明星賽於丹佛開打前表示，這些特殊規則在MLB「沒有長遠的未來」。

曼佛瑞德表示，無論是延長賽直接讓跑者上二壘的「突破僵局制」，還是一日兩戰的雙重賽只打7局，都是根據醫界在因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情所提建議所設立的規則。

「依我之見，這些規則不太可能永存於棒球版圖之中，不同於我們討論過的其他比賽相關規則。」

在典型的雙重賽中，兩場比賽都得打滿9局。但疫情影響下，去年球季縮水，只有60場例行賽，這才制訂出雙重賽兩戰都只打7局，且延長賽後二壘直接站上1名跑者的新規。

曼佛瑞德表示，如果他當初知道美國COVID-19限制措施會解除到如今這種程度，今年MLB的162場例行賽就不會沿用上述兩項縮短比賽時間的特殊規定了。

至於是否讓國家聯盟繼續與美國聯盟一樣採行指定打擊制，曼佛瑞德不願正面回應。MLB規則中，國聯讓投手自己上場打擊，美聯則由指定打擊代替投手打擊。