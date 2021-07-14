快訊

台64八里匝道10車連環撞！ 1人失去呼吸心跳搶救中

總統府前發言人丁允恭出車禍 疑酒後肇事

MLB／雙重賽打7局與突破僵局制 2022年可能取消

中央社 / 洛杉磯13日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞德表示因應疫情產生的「雙重賽打7局」和「突破僵局制」等，2022年可能不再沿用。 美聯社
美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞德表示因應疫情產生的「雙重賽打7局」和「突破僵局制」等，2022年可能不再沿用。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，先前為因應COVID-19疫情所做出的特殊規定，諸如「雙重賽打7局」和「突破僵局制」等，2022年可能不再沿用。

佛瑞德今天在MLB明星賽於丹佛開打前表示，這些特殊規則在MLB「沒有長遠的未來」。

曼佛瑞德表示，無論是延長賽直接讓跑者上二壘的「突破僵局制」，還是一日兩戰的雙重賽只打7局，都是根據醫界在因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情所提建議所設立的規則。

「依我之見，這些規則不太可能永存於棒球版圖之中，不同於我們討論過的其他比賽相關規則。」

在典型的雙重賽中，兩場比賽都得打滿9局。但疫情影響下，去年球季縮水，只有60場例行賽，這才制訂出雙重賽兩戰都只打7局，且延長賽後二壘直接站上1名跑者的新規。

曼佛瑞德表示，如果他當初知道美國COVID-19限制措施會解除到如今這種程度，今年MLB的162場例行賽就不會沿用上述兩項縮短比賽時間的特殊規定了。

至於是否讓國家聯盟繼續與美國聯盟一樣採行指定打擊制，曼佛瑞德不願正面回應。MLB規則中，國聯讓投手自己上場打擊，美聯則由指定打擊代替投手打擊。

MLB 大聯盟 棒球

延伸閱讀

MLB／大谷翔平明星賽秀二刀流 媲美野茂英雄、鈴木一朗

MLB／明星賽投打第一人 大谷1局無失分、2打數都滾地退場

MLB／第一次明星賽登板 投手大谷秀100哩火球

MLB／要大谷該好好學英文挨批 ESPN知名球評推特道歉

相關新聞

MLB／飆100哩「故意的」 大谷翔平還想再打明星賽

大聯盟明星賽最終由美聯隊伍以5：2擊敗國聯，拿下8連勝，先發1局無失分的大谷翔平取得勝投，連續參加全壘打大賽加上明星賽投...

大谷翔平冒險為明星賽拚全力 源自一份責任感

日本球星大谷翔平轟動今年的美國職棒明星賽，連兩天成為焦點人物，但曾經開刀的身體狀況也受到美國媒體關注。他談到自己這麼努力...

不只大谷翔平是第一次 今年明星賽充滿驚嘆

今年的明星賽充滿話題性，不只是因為「失而復得」的喜悅（去年球季因疫情停辦明星賽），還有大谷翔平「二刀流」展現的十足話題性，不只參加全壘打大賽，還要在明星賽擔任先發投手，讓大聯盟為他特別調整規章「量身訂

MLB／明星賽開轟第三對父子 小葛雷諾刷新近52年最年輕紀錄

今年以將近三冠王打擊成績入選明星賽的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）第二打席就開轟，與父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）成為歷史第三對在明星賽都開轟過的父子檔，而他

MLB／雙重賽打7局與突破僵局制 2022年可能取消

美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，先前為因應COVID-19疫情所做出的特殊規定，諸如...

MLB／大谷明星賽二刀流 一次追上野茂英雄、鈴木一朗成就

27歲的日本球星大谷翔平今天追隨前輩野茂英雄26年前的腳步，成為史上第2名在美國職棒明星賽先發的日本投手，也是鈴木一朗之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。