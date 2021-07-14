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MLB／明星賽開轟第三對父子 小葛雷諾刷新近52年最年輕紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）明星賽開轟寫紀錄。 美聯社
小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）明星賽開轟寫紀錄。 美聯社

今年以將近三冠王打擊成績入選明星賽的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）第二打席就開轟，與父親葛雷諾（Vladimir Guerrero）成為歷史第三對在明星賽都開轟過的父子檔，而他也是近52年來最年輕的明星賽開轟球員，最終美聯也以5：2擊敗國聯，小葛雷諾拿下明星賽MVP。

小葛雷諾今以先發第二棒一壘手身份出賽，第一打席面對薛則（Max Scherzer）雖敲強勁滾地球出局，下一打席面對釀酒人伯恩斯（Corbin Burnes）便開轟，這是一發飛行距離468英尺的超大號全壘打，且擊球初速高達110.2英里，一出手就知道留不住了。

而小葛雷諾也成為繼紅人傳奇捕手班區（Johnny Bench）後最年輕的明星賽開轟球員，前者在1969年以21歲又228天留名歷史。而與父親葛雷諾一同名列歷史第三對於明星賽開轟的父子檔，前兩對分別為邦茲（Barry Bonds與Bobby Bonds）與葛瑞菲（Ken Griffey與Ken Griffey Jr.）。

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