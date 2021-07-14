聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷明星賽二刀流 一次追上野茂英雄、鈴木一朗成就
27歲的日本球星大谷翔平今天追隨前輩野茂英雄26年前的腳步，成為史上第2名在美國職棒明星賽先發的日本投手，也是鈴木一朗之後，再有日本打者在明星賽打第一棒。
大谷翔平是美國職棒史上首位同時以投手、打者兩種身分入選明星賽的球員。他今天在科羅拉多州的丹佛，登板投球1局讓對手三上三下，2次上場打擊都是內野滾地出局。
大谷翔平今天成為美國明星賽史上，第2名擔任先發投手的日本人。大谷之前，以投球動作獲得「龍捲風」外號的野茂英雄，在1995年曾經在明星賽先發。
野茂英雄當年在德州出賽，面對6名打者，賞給對手3次三振。身為日本球員挑戰大聯盟的先驅，現年52歲的野茂英雄已在2008年引退，1995年是他生涯唯一入選明星賽。
大谷翔平今天除了媲美名投手野茂英雄之外，也跟另一名在美國職棒留下輝煌戰績的日本打者相提並論，成為鈴木一朗之後，史上第2名在美國職棒明星賽打第一棒的日本球員。
鈴木一朗大聯盟生涯19年，10度入選明星賽，他最後一次在明星賽出場是2010年在洛杉磯天使球場，擔任第一棒右外野手。鈴木一朗現年47歲，他在2019年引退。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言