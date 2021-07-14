MLB／大谷明星賽二刀流 一次追上野茂英雄、鈴木一朗成就

27歲的日本球星大谷翔平今天追隨前輩野茂英雄26年前的腳步，成為史上第2名在美國職棒明星賽先發的日本投手，也是鈴木一朗之後，再有日本打者在明星賽打第一棒。

大谷翔平是美國職棒史上首位同時以投手、打者兩種身分入選明星賽的球員。他今天在科羅拉多州的丹佛，登板投球1局讓對手三上三下，2次上場打擊都是內野滾地出局。

大谷翔平今天成為美國明星賽史上，第2名擔任先發投手的日本人。大谷之前，以投球動作獲得「龍捲風」外號的野茂英雄，在1995年曾經在明星賽先發。

野茂英雄當年在德州出賽，面對6名打者，賞給對手3次三振。身為日本球員挑戰大聯盟的先驅，現年52歲的野茂英雄已在2008年引退，1995年是他生涯唯一入選明星賽。

大谷翔平今天除了媲美名投手野茂英雄之外，也跟另一名在美國職棒留下輝煌戰績的日本打者相提並論，成為鈴木一朗之後，史上第2名在美國職棒明星賽打第一棒的日本球員。

鈴木一朗大聯盟生涯19年，10度入選明星賽，他最後一次在明星賽出場是2010年在洛杉磯天使球場，擔任第一棒右外野手。鈴木一朗現年47歲，他在2019年引退。