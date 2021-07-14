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MLB／明星賽投打第一人 大谷1局無失分、2打數都滾地退場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
打者翔平在5局被換下場，留下2打席無安打的成績。 美聯社
打者翔平在5局被換下場，留下2打席無安打的成績。 美聯社

大谷翔平在今年明星賽任務結束，投手大谷先發1局退場後，打者翔平也在5局被換下場，留下投1局無失分、2打席無安打的成績。

大谷翔平今天先發1局，先讓塔提斯（Fernando Tatis Jr.），敲出飛球出局、讓孟西（​Max Muncy）、亞瑞納多（Nolan Arenado）都敲出滾地出局，面對亞瑞納多的打席更投出本場最快的100.2哩速球。

打者翔平表現相對低調，首局首打席面對國民王牌投手薛則（Max Scherzer），敲出二壘滾地出局，3局面對釀酒人隊柏恩斯（Corbin Burnes）則是一壘滾地出局。

5局上大谷翔平退場休息，由紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）接任指定打擊，確定下班，昨天大谷翔平才在全壘打大賽出戰，第一輪與索托（Juan Soto）纏鬥兩次延長才落敗。

大谷翔平今年在明星賽搶盡鋒頭，成為1933年舉辦明星賽以來，第一位同時以投、打兩個身分出賽的球員，也特別為他修改規則，投完退場後還可以繼續打擊。

大谷翔平在明星賽擔任先發第一棒，是自2010年鈴木一朗後的再次出現日籍選手打此棒次，日籍先發投手更要追溯到1995年的野茂英雄。

大谷翔平 亞瑞納多

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