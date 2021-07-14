聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／明星賽投打第一人 大谷1局無失分、2打數都滾地退場
大谷翔平在今年明星賽任務結束，投手大谷先發1局退場後，打者翔平也在5局被換下場，留下投1局無失分、2打席無安打的成績。
大谷翔平今天先發1局，先讓塔提斯（Fernando Tatis Jr.），敲出飛球出局、讓孟西（Max Muncy）、亞瑞納多（Nolan Arenado）都敲出滾地出局，面對亞瑞納多的打席更投出本場最快的100.2哩速球。
打者翔平表現相對低調，首局首打席面對國民王牌投手薛則（Max Scherzer），敲出二壘滾地出局，3局面對釀酒人隊柏恩斯（Corbin Burnes）則是一壘滾地出局。
5局上大谷翔平退場休息，由紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）接任指定打擊，確定下班，昨天大谷翔平才在全壘打大賽出戰，第一輪與索托（Juan Soto）纏鬥兩次延長才落敗。
大谷翔平今年在明星賽搶盡鋒頭，成為1933年舉辦明星賽以來，第一位同時以投、打兩個身分出賽的球員，也特別為他修改規則，投完退場後還可以繼續打擊。
大谷翔平在明星賽擔任先發第一棒，是自2010年鈴木一朗後的再次出現日籍選手打此棒次，日籍先發投手更要追溯到1995年的野茂英雄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言