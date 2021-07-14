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MLB／第一次明星賽登板 投手大谷秀100哩火球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷飆出100哩火球，投出三上三下，1局投完先打卡下班。 路透社
投手大谷飆出100哩火球，投出三上三下，1局投完先打卡下班。 路透社

大谷翔平大聯盟明星賽展現投打「二刀流」，先發投手兼任第一棒、指定打擊，是史上頭一遭，投手大谷飆出100哩火球，投出三上三下，1局投完先打卡下班，打者翔平繼續以指定打擊出賽。

大谷翔平今天在1局上打擊完，1局下立刻登板投球，一開始就面對全壘打王競爭者、教士隊新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），讓他敲出左外野飛球出局，接下來3球讓孟西（​Max Muncy）敲出二壘滾地出局。

大谷對上的第三棒，是被交易到紅雀隊的前洛磯隊招牌球星亞瑞納多（Nolan Arenado），在洛磯隊主場舉辦的明星賽中受到球迷歡呼致敬，大谷翔平球速越飆越快，投出本場最快的100.2哩速球，讓亞瑞納多敲出游擊滾地出局。

由於明星賽關係，先發投手局數不會太長，大谷翔平投完1局就退場，不過本屆明星賽特別為他修改規則，打者身分不用跟著卸任，仍可繼續打擊。

大谷翔平成為大聯盟史上第一位同時投手和打擊者身份入選明星賽的球員，而先發登板的日籍球員則是自1995年野茂英雄後的第二人。

大谷翔平 大聯盟

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