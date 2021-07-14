大谷翔平冒險為明星賽拚全力 源自一份責任感

日本球星大谷翔平轟動今年的美國職棒明星賽，連兩天成為焦點人物，但曾經開刀的身體狀況也受到美國媒體關注。他談到自己這麼努力，源自一份責任感。

大谷翔平12日在記者會上，談到同時參加全壘打大賽，又身兼明星賽先發投手、打線第一棒，一人分飾三角的心態。媒體提到他前兩年曾受傷開刀，大谷回答，他正在享受健康的當下。

每年球季中間舉辦的明星賽，是球星齊聚一堂的大秀，但也有不少頂尖球星，為了身體狀況，把握這幾天的休兵期養傷，婉拒參與這場表演賽。

大谷翔平不一樣。他不只是第一個答應參與全壘打大賽，同時獲球迷票選，當選先發指定打擊，之後在球員投票下，又以投手身分入選，總教練凱許（KevinCash）指派他為美國聯盟的先發投手。

身為明星賽史上第一位同時以投手和打者身分入選的球員，大谷翔平傷後復出的第一個健康球季，冒受傷風險，在生涯的第一次明星賽拚出全力，他說這是為了一份責任感。

大谷翔平說：「這兩天之後一定會非常疲勞、非常累，我預料得到。但很多人等著要看，我想要讓大家都開心，所以我會想要這樣做。」

大谷翔平說，「自己也沒想到會入選投手，這是一項非常高的榮譽，教練凱許和大家對我有很高的期待，我希望可以達成大家對我的期待。」

大谷談到前兩年受傷開刀，身體不完全健康，無法拿出應有的表現，令人失望。但這個球季，他的身體處於完全健康的狀態，能夠做到自己期待的表現，「我正享受每一天的比賽」。

小熊隊球星布萊恩（Kris Bryant）開玩笑說，大谷翔平今年應該算做兩次入選明星賽。大聯盟官網點出，大谷翔平距離成為自由球員還有2年多，為了觀眾拚成這樣實在不容易。

勇士隊球星弗利曼（Freddie Freeman）3年前曾經參加全壘打大賽，隔天接著打明星賽，他以過來人的身分形容「真是累到不行」。

弗利曼回憶，全壘打大賽行程滿檔，連吃東西的時間都沒有，自己當天只吃了半塊雞肉，回到飯店累到躺在地上，第二天還不能休息，直接打明星賽。

弗利曼說，大谷翔平太瘋狂了，但他稱讚大谷，為棒球界立下的新的標準，自己的兒子都是大谷球迷。「我很高興，大谷打開了一扇門，看看他為球場帶來的興奮感，如何不會有更多人跟進呢？」