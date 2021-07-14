不只大谷翔平是第一次 今年明星賽充滿驚嘆

今年的明星賽充滿話題性，不只是因為「失而復得」的喜悅（去年球季因疫情停辦明星賽），還有大谷翔平「二刀流」展現的十足話題性，不只參加全壘打大賽，還要在明星賽擔任先發投手，讓大聯盟為他特別調整規章「量身訂做」：當大谷退場後，美聯隊伍可以在指定打擊這個棒次重新安排人選。同時，大谷翔平也是美聯史上第一位在明星賽擔任先發的亞洲投手（之前的野茂英雄跟柳賢振都是隸屬國聯），再寫新猷。

除了大谷翔平以外，今年還有不少首度入選明星賽的選手，都有獨一無二的故事和意義。

響尾蛇艾斯柯巴（Eduardo Escobar）自2011年升上大聯盟，已是32歲中生代，終於迎來生涯第一次明星賽，他明星賽前就達成20轟，出賽88場為陣中最多，是戰績慘澹的響尾蛇少數亮點，雖然七月底前改披別隊球衣的可能性相當大，仍是以響尾蛇的身分參與夏季盛宴，成為隊史自從2017年藍布（Jake Lamb）後第一位明星賽三壘手。

響尾蛇三壘手艾斯柯巴(左)在大聯盟打了11個球季終於入選明星賽，他與道奇隊的透納(右)為了在大聯盟生存，都是遊走多隊守遍一二三游外野的全能好手，而且是越老打得越好！ 美聯社

費城人的投捕搭檔惠勒（Zack Wheeler）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto），是隊史自從2013年布朗（Domonic Brown）和李伊（Cliff Lee）後，再度有至少兩人入選明星賽。天使靠著大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）和瓦許（Jared Walsh），寫下隊史自2015年後，再度有超過一位入選明星賽─當時是楚奧特和普荷斯（Albert Pujols）。釀酒人共有四名投手獲明星賽殊榮，打破隊史紀錄；教士有五名球員─達比修有、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬恰多（Manny Machado）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）與梅蘭森（Mark Melancon）─擠進明星賽，追平隊史第二多（1992、1998），而「野手超過一位」則是教士2001年來頭一遭，當時是柯雷斯科（Ryan Klesko）和尼文（Phil Nevin），後者如今已是洋基教練團一員。

教士有多達5人入選明星賽，其中王牌先發達比修有是生涯第5次獲得這項殊榮，但他上一次打明星賽已經是2017年的事了。 美聯社

運動家23轟重砲歐森（Matt Olson）、已拿10勝的美聯勝投王巴塞特（Chris Bassitt）都是初嘗明星賽氣氛。同樣靠著好表現為自己爭取到明星賽一席之地的，還有紅襪巴恩斯（Matt Barnes）、伊瓦迪（Nathan Eovaldi）和狄佛斯（Rafael Devers）、光芒朱尼諾（Mike Zunino）、溫多（Joey Wendle）等人。

運動家一壘手歐森首次入選明星賽，他也參加了今年的全壘打大賽。 美聯社

現實層面而言，一年一度的耀眼舞台，上場空間畢竟有限，入選不代表一定有機會登板、站上打擊區（甚至有些人會被列為「如果打進延長賽才會被排上場的」定位），不過能有這個與各家好手相處、同樂的交流經驗，相信對不少球員來說，已是永生難忘的珍貴回憶。

最後，呼應標題的「驚嘆」，我和羅國禎賢拜合寫的《棒球驚嘆句3》已於本週上市，內容風格和這系列的前兩集相去不遠，包括中華職棒、日本職棒、美國大聯盟的選手或教練等的語錄、故事，希望藉由深度的撰寫與刻劃，能讓讀者窺見他們不一樣的一面。

我撰寫的21篇中，包括兩名曾旅美的台灣選手─「土地公」倪福德的「過去的都過去了，人要往前看。」、剛被統一獅選中的「小嘟嘟」胡智為「不要怕，不要悔。害怕就是絆腳石。」亦有去年由於疫情而導致的感嘆：巨人波西（Buster Posey）的「站在棒球觀點，退賽是艱難的決定，但從家庭角度出發，這就很簡單了。」、傳奇鈴木一朗的「別將棒球與日常視為理所當然。」。

此外，近年來的網路霸凌日益普遍，公眾人物的壓力愈來愈大，我試圖藉著達比修有的呼籲，提醒人們留意此事（避免過分的酸言酸語，因為你不知道那會對當事人造成多嚴重的傷害）。迪奇（R.A. Dickey）勇於面對心理創傷、卡拉斯科（Carlos Carrasco）的抗癌歷程、與罕病奮鬥的的巴德利（Rocco Baldelli）都是不向噩運低頭的典範。也提到經紀人波拉斯（Scott Boras）探討大聯盟行銷的方式，盡量呈現得多面向、取材廣泛，而羅國禎賢拜筆下的彭政閔、高國慶、林威助、王柏融等名將也都有了新滋味，就像書的封面提到的註解：「留下的不只是數據，是人生的經典句！」

除了紙本書可以透過網路書店或實體書店尋覓，也有電子書供購買，誠摯推薦《棒球驚嘆句3》給有興趣的球迷朋友們參考。