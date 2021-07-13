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MLB／要大谷該好好學英文挨批 ESPN知名球評推特道歉
美國知名體育媒體《ESPN》球評史密斯（Stephen A.Smith）向來語不驚人死不休，日前他就公開批評日籍選手大谷翔平總透過翻譯與媒體對話、不開手說英文，認為這對棒球有不好的影響，怎料卻激怒了美國亞裔社群，也被記者同業罵翻，他也在今日推特上公開道歉。
史密斯在一次節目中表示，「大聯盟需要提升觀看人數，而大谷翔平身為這聯盟的頭號人物，竟然需要隨身帶個英文翻譯，我不認為這對提升觀眾人口有什麼幫助。」、「棒球的第一把交椅應該要是哈波（Bryce Harper）、楚奧特（Mike Trout）這樣的人物，大谷翔平雖然不是從美國出身，但他應該好好學英文。」
此話一出便引來各界批評，表示他的言論中處處透露了心底的種族歧視，同樣為《ESPN》的記者Joon Lee就指出：「他講的話低估了美國移民面對的困難。」也有許多網友他的推特下方飆罵。
史密斯在今日道歉，寫道：「我很誠摯地向外界道歉，我並不是有意冒犯任何社群，尤其是亞洲族群，更尤其是大谷翔平他本人，身為非裔美國人，我非常能體會歧視對這國家造成的傷害，我應該更提高自己的敏銳度。」
「我為我當時的言論道歉，大谷翔平是全運動界最閃耀的星星之一，他與眾不同，而我搞砸了，在亞裔族群飽受歧視的現在，雖然不是故意的，但我很明顯不夠細心，我很真摯地向各位道歉。」
I'm sincerely sorry. pic.twitter.com/pANjWTrD4X— Stephen A Smith (@stephenasmith) July 12, 2021
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