MLB／為何找翻譯水原一平蹲捕？ 大谷翔平有妙回答

大聯盟全壘打大賽今（13日）落幕，在例行賽敲出全聯盟最多33轟的大谷翔平雖然第一輪就被淘汰，但他在受訪時仍不改他友善的態度，被問到為何會請自己的翻譯水原一平蹲捕，他表示：「身後有個比我更緊張的人，自己會比較不緊張。」

賽前大谷翔平接受「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）訪問，他透露自己從小的偶像除了日本之光鈴木一朗與松井秀喜，投手方面的最愛就是眼前的馬丁尼茲，這讓對方相當開心，馬丁尼茲也問道為何讓自己的翻譯擔任全明星賽捕手，他答道：「身後有個比我更緊張的人，自己會比較不緊張。」這回答讓現場翻譯的水原都忍不住笑場。而事實上36歲的水原並非無經驗者，過去就曾擔任大谷牛棚練投時的捕手。

大谷翔平第一輪面對國民強打索托（Juan Soto），可以看到他本人相當緊張，就連揮棒也找不到自己的節奏，還好在最後1分鐘找回手感，雙方一度平手進行加時，甚至打入「3揮加時賽」，最終以總數28轟不敵索托的31轟落敗。