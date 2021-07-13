MLB／陷性暴力醜聞 道奇隊友一律避談包爾

道奇隊先發投手包爾（Trevor Bauer）近期捲入性暴力案件，目前仍在接受聯盟調查，而無論是他的隊友或前隊友，似乎有相同的默契，在明星賽週一律避談有關他的所有問題。

包爾日前遭一名名為希爾（Hill）的女性指出其曾對她進行勒脖等性暴力指控，不過包爾與經紀人團隊表示否認，並堅稱雙方是合意性交，目前調查仍在進行，包爾期間雖然有薪水領，卻不得為球隊出賽。

道奇隊三壘手透納（Justin Turner）本季入選明星賽，被記者問道有關包爾的問題時，他選擇避而不談，「其實我們休息室內也不清楚到底發生了什麼事，我們只知道該做的事是專注在贏球，場外的紛紛擾擾不怎麼在意。」

一壘手孟西（Max Muncy）也說：「我認為我們可以依現有的陣容向前，這不容易，我不想談論包爾的事，就陣容來說我們其實相當有深度。」似乎已做好包爾無法回歸的準備。布勒（Walker Buehler）與泰勒（Chris Taylor ）則認為目前的先發陣容仍須補強，就連道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）現階段也不願透露有關包爾的一切資訊。

而除了道奇隊的成員，就連與包爾交情不錯的前紅人隊友隊友溫克（Jesse Winker）也保持緘默，他表示自己心中有想法，但不會說出來，不願意代表任何人去談論這件事。